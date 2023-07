Faro acolhe mais de 1000 participantes na Jornada Mundial da Juventude

Município recebe os “Dias na Diocese”, com a realização de diversas atividades até ao próximo domingo, dia 30 de julho.

O Município de Faro está a acolher, desde ontem, dia 26, até ao próximo domingo, dia 30 de julho, mais de 1000 jovens participantes na Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ).

Estes jovens peregrinos, que se deslocarão depois para Lisboa, fazem em Faro a sua preparação para aquele que é o maior evento católico do mundo, integrando as ações previstas para os “Dias na Diocese”.

Provenientes de diversos países e continentes, os jovens estão alojados em vários espaços da cidade, nomeadamente em pavilhões das escolas, e vão participar nas várias ações previstas pelo Comité Organizador Diocesano da JMJ, sendo recebidos oficialmente hoje, dia 27 de julho, no Jardim Manuel Bivar, pelo Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas.

Os jovens vão participar ainda amanhã, dia 28 de julho, numa ação de caráter ambiental, que assinalará o “Dia Mundial da Conservação da Natureza”. No âmbito desta iniciativa, cerca de 400 jovens participarão na remoção do chorão de praia na zona da Praia de Faro e outros 400 apanharão beatas de cigarro, nas ruas da cidade. Estas ações terminarão com um encontro final, no palco da Doca (aproximadamente às 11h30), de sensibilização para os temas ambientais.

A propósito deste evento de caráter mundial, o Presidente da Autarquia Rogério Bacalhau salienta a necessidade de os jovens se envolverem no “cuidado da casa comum”, desafiando todos os participantes a terem gestos que demonstrem essa preocupação. “Como autarca, eu tenho responsabilidades, mas vocês são o futuro e, se não forem arautos desta necessidade, arautos atuantes e assertivos, nada mudará. Por isso, fica o desafio: cuidem da Terra, oprimida e devastada, sem esquecer que ‘nós mesmos somos terra’, tal como diz a Encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco”, sublinhou o autarca Rogério Bacalhau.