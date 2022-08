Faro celebra o Dia Internacional da Juventude dia 12 de Agosto na Praia de Faro

É já esta sexta-feira, dia 12 de agosto, que Faro celebra o Dia Internacional da Juventude, com desportos náuticos e concertos

Esta iniciativa vai contar com atividades gratuitas para jovens, dos 8 aos 30 anos de idade, no Centro Náutico da Praia de Faro, batismos de canoagem, stand up paddle, vela e windsurf, na Ria Formosa, bem como a uma festa, que vai incluir música, selecionada pelo DJ Set e atividades dedicadas aos jovens, que vão marcar um dia que se pretende que seja especial para a comunidade juvenil farense.

O dia 12 de agosto foi declarado como Dia Internacional da Juventude em 1999, após recomendação resultante da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, que teve lugar em Portugal, em 1998. Desde então, tem-se celebrado mundialmente este dia, assinalando a importância de implementação de estratégias de desenvolvimento desta população, que sejam positivas e proactivas, centradas nos seus direitos, abertas à diversidade e orientadas para a inovação, promovendo oportunidades e a construção de aspirações.