Faro já tem rede de bicicletas partilhadas

Projeto piloto com 75 bicicletas (eléctricas e convencionais) abrange centro da cidade e freguesia de Montenegro (nomeadamente Gambelas e Praia de Faro)

A cidade de Faro é, desde ontem, dia 1 de junho, a primeira cidade do Algarve a ter bicicletas de uso partilhado. Este projeto piloto vai contar com 75 bicicletas (25 elétricas e 50 convencionais), que poderão ser utilizadas por pessoas maiores de 18 anos numa mancha ciclável e rede de “hotspots” que abrange a cidade de Faro, bem como a freguesia de Montenegro (nomeadamente Gambelas e Praia de Faro).

As bicicletas poderão ser utilizadas mediante instalação no respetivo telemóvel da app Mobismart, disponível na App Store ou Google Play Store. Após o registo na aplicação e depósito de dinheiro na carteira virtual da mesma, o utilizador pode procurar as bicicletas mais próximas estacionadas nos “hotspots” para o efeito e começar a utilizar.

Após o final da viagem, as bicicletas terão de ser novamente estacionadas cuidadosamente dentro das áreas verdes delimitadas para o efeito (“hotspots), devendo estas ficar perfeitamente visíveis e sem impedir a mobilidade dos outros utilizadores da via pública.

Após o correto estacionamento do veículo, este deve ser bloqueado à mão pelo utilizador, que para finalizar a viagem deve tirar uma foto ao veículo estacionado.

Caso este não esteja estacionado corretamente, o utilizador incorre em coimas debitadas a partir do meio de pagamento associado.

Nesta fase de lançamento do projeto, o operador prepara-se para lançar várias campanhas promocionais destinadas aos potenciais utilizadores das bicicletas partilhadas, nomeadamente aos residentes do concelho.

Para levar a cabo este projeto piloto, o Município de Faro lançou e adjudicou o procedimento por um montante de 199.050 euros, acrescido de IVA, à entidade EVCE Power, Lda, cujo contrato foi outorgado a 15 de outubro de 2021, com um prazo de 548 dias.