Faro recebe amanhã a 8ª “Meia Maratona Água de Faro”

A Câmara Municipal de Faro é novamente parceira na organização da 8.ª edição da Meia Maratona Água de Faro, uma prova organizada pela FAGAR e que conta, ainda, com a colaboração da Associação de Atletismo do Algarve. O evento decorre amanhã, dia 13 de abril, com início marcado para as 16h00, na Praia de Faro.

O percurso de 21 quilómetros foi desenhado para que se pudesse apreciar as paisagens únicas do concelho, já que a prova decorre junto à Ria Formosa, tendo passagens pelo Pólo da Universidade do Algarve, nas Gambelas, Teatro Municipal, Cidade Velha, Igreja da Sé, Largo de São Francisco, Estádio de São Luís, Tribunal, Rua de Santo António e Jardim Manuel Bívar.

Há, também, percursos mais curtos, para aqueles que optem pela Mini Maratona (de 10 quilómetros) ou pela Caminhada (de 11 quilómetros).

A corrida vai ter espaços pensados para proporcionar uma experiência mais agradável aos participantes. Além das habituais funcionalidades de transporte para a Praia de Faro e bengaleiro, a organização acautelará refeições, balneários e massagens de relaxamento, junto à meta, no Jardim Manuel Bivar.

Nessa zona da chegada será criado um espaço com um ecrã gigante, através do qual todos os que acompanham a prova, poderão seguir aquilo que se passará na frente da corrida.

Durante toda a ação os cuidados ambientais são acautelados: os abastecimentos serão feitos com Água de Faro, em copos de papel reciclável e haverá uma sensibilização parte de todos os participantes.

Para mais informações, poderão visitar o site da prova: https://meiamaratonaaguadefaro.pt/