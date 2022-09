Faro recebe prémio nacional “Mobilidade em Bicicleta”

Galardão distingue contributo de entidades ou pessoas que promovam incentivo do uso deste meio de transporte

O Município de Faro foi na terça-feira, dia 20 de setembro, distinguido com o Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta” no âmbito da 17.ª edição deste galardão promovido pela Federação Nacional de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FNCUB), entidade parceira da Autarquia na Semana Europeia da Mobilidade desde o seu início.

A cerimónia aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro – Telheiras, em Lisboa, e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, da vereadora Sophie Matias e do secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, representantes da FNCUP, entre várias outras personalidades ligadas à área da mobilidade.

Além do Município de Faro, foram ainda distinguidas a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares e a Câmara Municipal de Almeirim; a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB/ JI Padre Manuel de Castro S. Mamede de Infesta; a Direção de Gestão de Sistemas de Mobilidade da EMEL (empresas); Paula Sofia Luz (Diário de Notícias), na área da Comunicação Social, Alfragide Sobre Rodas, Fernando Neves, Kidical Mass em Portugal e Sandra May na área de Ativismo e Intervenção Social, e Carlos Neto, Manuel Barros e Laure de Witte, na área de Cidadania.

Este prémio, criado em 2007 pela FPCUB, pretende reconhecer publicamente o contributo de entidades ou pessoas que tenham promovido a utilização da bicicleta nas suas múltiplas vertentes, através da criação ou melhoria de condições ou da promoção de iniciativas para incentivo do uso deste modo de transporte sustentável.