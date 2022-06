Faro recebe sessão de encerramento da operação Simplex 2.0

Sessão de apresentação de resultados aconteceu esta quinta-feira, dia 23, no Teatro das Figuras, juntando os seis municípios pertencentes ao Algarve Central

O Município de Faro recebeu esta quinta-feira, dia 23 de junho, no Teatro das Figuras, a sessão de encerramento da operação Simplex 2.0, que juntou os seis municípios parceiros neste projeto no âmbito do Algarve Central (Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel e Tavira).

A sessão serviu para apresentação de resultados deste projeto por parte do Município de Faro, bem como das restantes autarquias, e ainda o lançamento de passos futuros no plano intermunicipal.

Esta parceria remonta a 2016, ano em que os municípios apresentaram uma primeira candidatura conjunta no domínio da Modernização Administrativa, visando a melhoria do acesso às tecnologias de informação e da comunicação, bem como a sua utilização e qualidade, tendo contado com um cofinanciamento do Programa Operacional CRESC Algarve 2020.

Com esse objetivo, os Municípios avançaram para o desenvolvimento de uma comunicação conjunta que levasse os munícipes e demais agentes económicos a aderir aos serviços online e a privilegiar a submissão dos respetivos pedidos de serviço e contacto por esta via. Da mesma abordagem resultou o desenvolvimento de um manual de normas de comunicação comum, com base no qual estão já a ser produzidos diversos conteúdos (panfletos, guias ou publicação nas redes sociais, entre outros), bem como de uma landing page que agiliza o acesso aos serviços municipais disponibilizados na internet: www.servicos-online.pt

Neste momento, encontra-se já praticamente concluída a execução do conjunto dos investimentos previstos, o qual perfaz um valor global de 1.957.254 euros, distribuídos por componentes como equipamentos, software, comunicação e consultoria.

A sessão contou com a participação de autarcas, dirigentes e técnicos dos Municípios, bem como da Agência para a Modernização Administrativa (LabX), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve e da Deloitte, consultora que partilhou ideias para futuros projetos.

Serviço de melhoria da jornada do utilizador dos serviços online do Município

Paralelamente, foi feita também uma sessão de apresentação do projeto inovador de melhoria da jornada do utilizador dos serviços online do Município, realizado igualmente no contexto da operação Simplex 2.0.

Para o efeito, foi contratado um serviço de consultoria à Deloitte de modo a dotar os serviços do Município de novas competências. Além da capacitação da equipa responsável pela transformação digital, foi também assegurada a formação de diversos serviços críticos ao funcionamento da Autarquia, nomeadamente da área social, atendimento, recursos humanos, taxas e licenças ou ainda do espaço público.

Neste contexto, foram constituídas três equipas multidisciplinares que contaram com 12 dirigentes e técnicos de oito unidades orgânicas distintas, que frequentaram quatro workshops presenciais e oito sessões online de acompanhamento, num total de 64 horas, entre novembro de 2021 e o passado mês de janeiro.

Deste projeto resultou a melhoria de três serviços nas áreas de “taxas – espaço público e publicidade” e ainda “voluntariado e atendimento”, ambas da área de Direitos e Cidadania. Decorrido todo o processo de análise, foram diversas as melhorias implementadas, algumas com impacto transversal aos restantes serviços online disponibilizados.