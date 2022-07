Faro Story Spot: Espaço criado para dar a conhecer a história de Faro

O Faro Story Spot, espaço criado com o objetivo de dar a conhecer, à população algarvia e aos turistas, a história da cidade, da Ria Formosa e a importância da Dieta Mediterrânica, abriu portas, oficialmente, ao público na passada sexta-feira, dia 1 de Julho.

Localizado no centro histórico da cidade de Faro, no Largo da Sé, este projeto pretende ser «um lugar de referência» para quem visita Faro durante todo o ano.

“É o resultado de um conjunto de anos de trabalho, com imprevistos e contrariedades, mas, finalmente, estamos a conseguir concretizar e estamos altamente expectantes de que os visitantes apareçam de que os residentes e turistas gostem”, revelou ao Sul Informação, João Amaro, um dos responsáveis pelo espaço.

O ator farense João de Brito, que dá voz ao Zé do Mar, um biólogo marinho, que conta toda a história ao longo do percurso pelo Faro Story Spot, também não esconde a satisfação. “É ouro sobre azul estar a dar a cara pela minha cidade, por um projeto em que acredito, que vai ter muito sucesso por ser feito para os locais, mas também para quem vem de fora e que, assim, vai ficar a conhecer a história da cidade de Faro, da Ria Formosa e da Dieta Mediterrânica”.

De Janeiro a Maio e de Outubro a Novembro o espaço estará aberto entre as 10h00 e as 18h00. Já de Junho a Setembro, será possível visitar o Faro Story Spot entre as 10h00 e as 22h00. No final da visita, os participantes têm direito a uma degustação.

Os bilhetes custam 23 euros para o público em geral, mas haverá preços mais reduzidos para crianças, famílias, escolas e algarvios.