Faro vai votar Projetos do Orçamento Participativo

Período de votação dos 31 projetos está aberto até 31 de março.

Projetos vencedores serão executados até 2025

A Câmara Municipal de Faro está a implementar a terceira edição do seu Orçamento Participativo (OP). Ao todo, o Município vai alocar uma verba de 180.000 euros para o OP e 10.000 euros para o OP Faro-Escolas (em desenvolvimento nas escolas do Concelho com os alunos do 3º ciclo e ensino secundário).

Depois de um animado período de apresentação de propostas em Assembleias Participativas (presenciais) e no Portal do Orçamento Participativo (online), a comissão técnica fez a análise das 52 propostas, daí resultando em 31 projetos em condições de se submeterem a sufrágio. O período de votação está agora aberto desde o dia 1 de março até 31 do corrente mês.

Todos os cidadãos com idade superior ou igual a 18 anos, que residam, trabalhem ou estudem no concelho poderão agora votar em 2 dos 31 projetos que vão a votos no portal do Orçamento Participativo (http://op.cm-faro.pt/).

Recorde-se que serão vencedores os projetos mais votados pelos cidadãos até esgotar a verba, sendo que cada freguesia/união de freguesias terá pelo menos um projeto vencedor.

PROJETOS A VOTAÇÃO

União de Freguesias de Conceição de Faro e Estoi:

1 – Homenagem ao Visconde de Estoi

10 – Casa dos Miaus – Para um concelho mais solidário e amigo dos seus animais

16 – Dia das Tradições

Freguesia de Montenegro:

13 – Parque Canino do Montenegro

14 – Jardim/ Horta Comunitária

22 – Trilhos de Montenegro

Freguesia de Santa Bárbara de Nexe:

5 – Atividades Ocupacionais em Bordeira

9 – Antologia das Charolas de Bordeira

18 – Centro Interpretativo do Sistema Tradicional de Abastecimento de Água Potável dos Gorjões/SBNexe

19 – Poços Públicos

União de Freguesias de Faro (Sé e São Pedro):

2 – Dá cor ao teu bairro

3 – Cantinho Intergeracional

4 – Reabilitação da calçada junto à Praça António Sérgio

6 – Requalificação do Coreto

7 – Amigos dos Animais

8 – Bairro Pintado

11 – Faro Verde – Requalificação Rua Jardim do Cardeal

12 – Um Novo Espaço de Estar na Travessa da Saúde

15 – Decorar Rotunda Tribunal

17 – Exposição “De Saint Stadium a Estádio de S. Luís” (1923-2023)

21 – “Um parque para Todos”

23 – Estações de Aluguer de Bicicletas + Desenvolvimento/Manutenção das Ciclovias

20 – Trilhas de Faro

24 – Requalificação do Polidesportivo de Santo António Do Alto – Atalaia

27 – Abrigo Público junto ao Centro Social com zona verde – Culatra

29 – Dignificar a atividade piscatória – Culatra

28 – Tenda multiusos na zona exterior da escola da Culatra

30 – Mais sombra no parque infantil “Caravela” – Culatra

31 – Limpeza comunitária – Ria Formosa/Culatra

32 – Rampas de acesso – Culatra