Faro volta a associar-se à Hora do Planeta

O Município de Faro vai voltar a associar-se à “Hora do Planeta”, movimento global contra as alterações climáticas que se vai realizar este sábado, dia 26 de março, das 20h30 às 21h30. No âmbito desta iniciativa, o ponto de encontro em Faro voltará a ser o Arco da Vila, onde, num ato simbólico de preocupação ambiental, serão desligadas as luzes durante 60 minutos.

Esta iniciativa da World Wildlife Fund – WWF nasceu em Sidney, na Austrália, e realiza-se anualmente desde 2007, tendo-se tornado um movimento de sustentabilidade global que já une milhões de pessoas em 190 países e territórios por todo o Mundo.

Além deste momento simbólico, que assinala a adesão pelo 15º ano à “Hora do Planeta”, o Município convida ainda a população a juntar-se a esta iniciativa e a desligar as luzes em suas casas, entre as 20h30 e as 21h30, num gesto de sensibilização para o combate às alterações climáticas e em promoção de um melhor ambiente para as futuras gerações.

Recorde-se que, em linha com a sua política de defesa do meio ambiente, o Município de Faro tem vindo a assumir vários compromissos ambientais, nomeadamente a substituição de luminárias da rede de iluminação pública por lâmpadas de tecnologia LED, garantindo assim uma poupança energética muito significativa e ganhos de sustentabilidade geral. Simultaneamente, o Município tem também investido continuamente na reflorestação do espaço público, tendo, nos últimos três anos, adquirido e plantado mais de 1.000 árvores.