Faro volta a celebrar Semana Europeia da Mobilidade

“Melhores Ligações – Combina e Move-te” é o mote desta iniciativa que vai ser assinalada com iniciativas em vários pontos da cidade de 16 a 22 de setembro

O Município de Faro volta este ano a assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, sob o mote “Melhores Ligações – Combina e Move-te”, com um conjunto alargado de iniciativas que vão decorrer de 16 a 22 de setembro em vários pontos da cidade.

Sessões de cinema, caminhadas, passeios de bicicleta e patins, workshops, exposições, campanhas de sensibilização, momentos de debate e atividades dirigidas ao público mais jovem são algumas das iniciativas que vão ter início esta sexta-feira, dia 16 de setembro, com a sessão de apresentação do programa oficial da Semana Europeia da Mobilidade de Faro, que vai ter lugar no salão nobre da Câmara Municipal. Também no dia 16, mas a partir das 21h30, o Cineclube de Faro promove uma sessão de cinema ao ar livre sobre o tema da mobilidade na Praça da Pontinha, com a exibição do filme “Bikes vs Cars”.

No dia seguinte, o Jardim Manuel Bivar torna-se o epicentro da Mobilidade na cidade, com ações que vão incluir animação, cursos de iniciação à bicicleta, campanhas de sensibilização sobre mobilidade ciclável, oficina móvel de bicicletas, demonstrações de experiências náuticas e experimentação de vários meios de transportes sustentáveis e rastreios pela Cruz Vermelha Portuguesa, entre outras atividades. Às 18h00, tem lugar no recinto a tertúlia “Caminhar – Unidos por uma paixão que inspira novos caminhos e novas memórias”, promovida pela Faro 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro, com partilha de testemunhas de um conjunto de caminhantes, peregrinos e aventureiros.

Um dos pontos altos da Semana Europeia da Mobilidade vai voltar a ser, como de costume, o Dia Mundial Sem Carros, que se assinala a 22 de setembro. Neste dia, será feito um apelo aos trabalhadores para se deslocarem de bicicleta para o trabalho, premiando quem aderir com uma inscrição de sócio da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (que inclui seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil contra terceiros para deslocações em bicicleta); o ACP Kids na Estrada, atividade dirigida aos mais novos que vai decorrer, das 10h00 às 17h00, no Forum Algarve, ou atividades lúdico científicas promovidas pelo Centro de Ciência Viva do Algarve para repensar a mobilidade, que terá várias sessões também naquele espaço comercial, entre as 10h00 e as 15h00. Os Cinemas NOS, também no Forum Algarve, recebem às 10h00 uma sessão de cinema de animação infantil com o filme “Bikes”.

Da parte da tarde, a partir das 14h00, o Hotel EVA Senses Hotel recebe o seminário “Oportunidades e desafios para uma mobilidade mais sustentável no concelho de Faro”, com a presença de Sophie Matias, vereadora do Município de Faro, Sandra Nascimento, da Associação para a Promoção da Segurança Infantil, Maria João Silveira, da Figueira de Sousa Transportes e Mobilidade e Susana Castelo, da TIS – Transportes, Inovação e Sistemas.

Simultaneamente, a Semana Europeia da Mobilidade terá várias ações permanentes, nomeadamente uma campanha do Biciparque do Mercado Municipal (o primeiro parque de estacionamento subterrâneo para bicicletas em Faro), disponibilizando aos utentes, a partir do dia 16 de setembro, lugares específicos para carregamento de bicicletas elétricas e ainda bónus para quem adquirir um lugar de estacionamento durante o evento, bem como uma campanha de sensibilização para a utilização dos transportes públicos “Via Faro”, com a oferta de vouchers para viagens gratuitas no dia 22 de setembro que podem ser obtidos no stand do operador UTC.

Nos dias 17, 18 e 22 de setembro, o trânsito automóvel vai ser encerrado na Cidade Velha e imediações do Jardim Manuel Bivar – excepto para transportes públicos, veículos prioritários e cartas e descartas – privilegiando assim a mobilidade suave nestes locais icónicos da cidade.

O programa completo do evento – cujo objetivo passa por oferecer aos cidadãos a oportunidade de experimentarem várias atividades dedicadas à mobilidade sustentável ao mesmo tempo que alerta e sensibiliza as comunidades para a necessidade de mudança de comportamentos – pode ser consultado no sítio do Município.