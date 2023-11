Feira de estágios da UAlg aberta a estudantes e recém-diplomados

A Universidade do Algarve promove já esta terça-feira, dia 21 de novembro, entre as 09h30 e as 17h00, a 2.ª edição da Feira de Estágios, que decorre no Campus da Penha, em Faro.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos estudantes da UAlg o contacto com empresas e instituições, facilitando-lhes a procura de estágio e o desenvolvimento de uma carreira profissional.

Neste dia, os estudantes e recém-diplomados pela UAlg terão oportunidade de contactar diretamente com empresas e instituições que procuram candidatos.

As vagas vão desde os estágios curriculares, extracurriculares e profissionais, abrindo assim a possibilidade de participação a toda a comunidade estudantil da academia.

