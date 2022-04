Feira de Queijos, Vinhos e Enchidos está de volta a Faro

Depois de dois anos de interregno, devido aos constrangimentos causados pela pandemia COVID-19, a União das Freguesias de Faro, vai realizar de 13 a 17 de abril, a Feira de Queijos, Vinhos e Enchidos que decorrerá no Jardim Manuel Bivar, na Baixa de Faro.

Ao longo destes 5 dias de feira, os visitantes podem encontrar nos cerca de 1000 m2 de recinto, uma área de tasquinhas onde poderão degustar queijos, enchidos, pão, doces e vinhos regionais. Outra área desta feira é preenchida essencialmente por produtores de quase todo o país, destacando-se os famosos queijos de Nisa, de Moura, da Serra da Estrela, da Serra da Gardunha, Borba e das Aldeias de Montoito e como não poderia deixar de ser, um vasto leque de vinhos de regiões como o Algarve, Alentejo, Bairrada, Beira Interior, Dão e Douro. Este evento, conta nesta edição com um reforço significativo na área dos enchidos tradicionais, destacando-se os produtos com origem no Baixo Alentejo e nas Serras de Monchique, da Estrela e da Gardunha.

De referir que este ano a área das tasquinhas é reforçada e estará aberta ao público logo à hora de almoço, prolongando-se o seu funcionamento ininterruptamente por toda a tarde e até ao seu encerramento às 23h. Os apreciadores de vinho poderão adquirir o copo alusivo ao evento e percorrer os stands para degustar os diferentes tipos de vinhos ou aproveitar as promoções de feira e comprar para além de garrafas, o vinho a copo das suas marcas favoritas.

Ao todo serão cerca de três dezenas de stands que vão promover e divulgar o que de melhor se faz no setor vitivinícola, dos enchidos e do queijo em diferentes regiões de Portugal.

Com horário compreendido entre as 12h e as 23h, esta iniciativa, é de entrada gratuita e o público presente poderá também contar com algumas provas de degustação de queijo, enchidos e vinho.