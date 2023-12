Feira Vintage com cariz social no arraial académico

No âmbito da unidade curricular Organização de Eventos e Protocolo do CTeSP em Secretariado Executivo, um grupo de alunos do 2º ano está a organizar uma Feira Vintage que se irá realizar no Arraial da Associação Académica da Universidade do Algarve, dia 7 de dezembro, das 22h00 às 01h00.

Este evento visa proporcionar a alunos, docentes e funcionários, a hipótese de comprarem e venderem peças de roupa usada, mas em bom estado, bem como artesanato, acessórios ou bijuteria.

Este evento tem o apoio da Associação Académica e 15 por cento das vendas irão reverter para a instituição de solidariedade Centro de Recolha Oficial de Animais de Faro.

As inscrições para a reserva de um espaço de venda nesta feira podem ser feitas até ao dia 5 de dezembro através do email: vintagefeira@gmail.com.