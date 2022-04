Festa da Mãe Soberana está de regresso a Loulé

Depois de dois anos de paragem devido à pandemia, o Domingo de Páscoa marca o regresso da Festa da Mãe Soberana. A maior manifestação religiosa a Sul de Fátima decorre nos dias 17 de abril (Festa Pequena) e 1 de maio (Festa Grande), prevendo-se que volte a atrair milhares de fiéis à cidade de Loulé.

No momento inaugural das celebrações – a chamada Festa Pequena, que coincide com o Domingo de Páscoa -, a imagem da Padroeira desce em procissão desde a Ermida da Nossa Senhora da Piedade até à Igreja de S. Francisco, permanecendo aí durante 15 dias. O programa encerra com a Festa Grande, no regresso da imagem à sua “casa”, e que constitui o ponto alto dos festejos desta festa profundamente enraizada na identidade louletana.

É entre “Vivas!”, lenços a acenar, foguetes e o acompanhamento da Banda Filarmónica Artistas de Minerva que se realiza o percurso, representando uma enorme demonstração de fé, especialmente por parte dos homens do andor, que apesar das adversidades do terreno, do peso do palanquim e, por vezes, em condições climatéricas adversas, levam até ao fim a sua missão.

Ao esforço dos homens que transportam a Virgem, alia-se a força espiritual dos muitos fiéis que, por entre vivas à Nossa Senhora, em passo vivo e na cadência musicada dos homens da banda, vão “empurrando” no calor da fé e calçada acima, o pesado andor da Padroeira.

Para além do programa litúrgico, o fogo de artifício é o culminar de uma festa que tem também uma forte componente cultural e turística.

Nota de Agenda:

17 de abril (Festa Pequena) – 15h00

1 de maio (Festa Grande) – 15h00