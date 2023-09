Festival de Curtas Metragens de Faro arranca esta sexta-feira

O Festival de Curtas Metragens de Faro, o Farcume, está de volta, para a sua 13ª edição. Este festival terá lugar entre os dias 22 a 24 de setembro de 2023, no Auditório do Culture and Conference Hub, do Hotel 3HB Faro, organizado pela Faro 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e Cultural de Faro.

Esta edição contará com 34 curtas-metragens, divididas em 3 sessões, oriundas de 7 países (Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, México, Irão) selecionadas entre um conjunto de mais de 350 curtas metragens submetidas a concurso, de 31 países.

Este festival vem afirmando-se ano após ano como parte integrante da grande programação cultural da cidade de Faro, como lugar de encontro de realizadores, atores, amantes do cinema e de entusiastas das curtas-metragens, apresentando uma seleção diversificada de curta-metragens de talentosos cineastas locais e internacionais, sempre comprometido com a divulgação e promoção do cinema e com a formação de públicos.

Com a realização do Farcume/festival no espaço anteriormente ocupado pelo Cine-Teatro de Santo António, na Baixa de Faro, a Faro 1540 pretende afirmar a memória deste espaço e a sua ligação ao cinema e às artes perpetuando-o na memória coletiva da cidade de Faro e dos farenses.

Na FARO 1540, segundo o Presidente da Direção Paulo de Oliveira Botelho “prezamos relacionamentos sólidos e duradouros com os nossos parceiros, trabalhando em estreita colaboração com todos e todas os que se revêem na nossa visão, que é pautada pelo compromisso em promover e divulgar a cultura cinematográfica, e que se apresenta como um estímulo para a construção de uma narrativa mais inclusiva, assente no compromisso em oferecer uma experiência de festival memorável aos participantes e ao público em geral.”

O cinema é muito mais que um simples entretenimento. É uma poderosa ferramenta de e para reflexão, compreensão de diferentes realidades e na promoção do diálogo intercultural, podendo influenciar, educar e inspirar gerações, desempenhando um papel fundamental na promoção da inclusão social, no fortalecimento das comunidades e na afirmação de causa sociais e ambientais. Os filmes refletem as preocupações que povoam a sociedade contemporânea e apresentam uma perspetiva reflexiva de grandes causas da atualidade, como é o caso da violência doméstica, igualdade de género, alterações climáticas, migrações, entre outros.

O Farcume conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro, da União de Freguesias de Faro e do Grupo 3HB Hotels & Resorts.

A entrada é livre.

Consulta a programação completa na imagem abaixo.