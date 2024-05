Festival Tanto Mar celebra a lusofonia com artes performativas em Loulé

De 20 a 25 de maio, a 5ª edição do Festival Tanto Mar vai levar a Loulé artes perfomativas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) com espetáculos diários no Cineteatro Louletano e não só.

Segundo a organização Folha de Medronho, “o eixo central que desejámos para o Tanto Mar passa pela permuta de conhecimentos, experiências e memórias, substanciado em acções de formação, produção e co-produções, trabalho este articulado com grupos CPLP (portugueses, brasileiros e africanos)”.

Com base nestes objectivos gerais – este com uma dedicatória especial à celebração dos 50 anos do 25 de Abril -, o festival quer dar o contributo para a diversidade e qualidade da oferta artística em território nacional, apresentando trabalhos que têm por base outras culturas, outras vias estéticas, que embora se cruzem e contaminem, mantêm idiossincrasias próprias.

“Em todas as áreas estruturantes, e a cultura é uma delas, os cidadãos das várias regiões, devem ter os mesmos direitos no acesso a manifestações culturais e artísticas, de que os festivais são um excelente exemplo. São contributos para a coesão territorial, acções concretas e viventes aqui substanciado na realização de um Festival de artes performativas, numa das regiões mais faladas pela massificação turística, mas mais carentes cultural e socialmente, como é o Algarve”, revela ainda a organização.

Para além dos espetáculos no Cineteatro Louletano, vão ter lugar atividades paralelas a decorrer no pátio dos Banhos Islâmicos, na Cerca do Convento Espírito Santo e na Associação Alfaia.

PROGRAMA

22 DE MAIO DE 2024 – 21H00 | Cineteatro Louletano

No Limite da Dor, pela Companhia Lendias d’Encantar [Portugal]



23 DE MAIO DE 2024 – 21H00 | Cineteatro Louletano

Ilha dos Sem Terra, pela RaizArte [São Tomé e Príncipe]



24 DE MAIO DE 2024 – 21H00 | Cineteatro Louletano

Não há mar, pelo Teatro Por Que Não? [Brasil]



25 DE MAIO DE 2024 – 21H00 |Cineteatro Louletano

Lenna Bahule apresenta “Kumlango” [Moçambique]





Programa integral disponível aqui.