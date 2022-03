Gabinete de Bairro já funciona em Olhão

O Gabinete de Bairro é uma valência do Projeto Bairro Cool, promovido pela MOJU – Associação Movimento Juvenil em Olhão, no âmbito do Programa Bairros Saudáveis.

Com esta iniciativa, a associação juvenil olhanense pretende criar um espaço permanente, de proximidade e de serviço à comunidade. O Gabinete de Bairro será uma ponte com outros serviços do concelho, onde os/as moradores/as que necessitem serão apoiados no acesso a esses serviços, por exemplo em relação a aspetos burocráticos ou mesmo em relação a aspetos mais simples como a leitura de correspondências. Será uma fonte de informação sobre temas de interesse como emprego, educação, formação, saúde, direitos e obrigações sociais. O Gabinete de Bairro pretende, ainda, produzir materiais informativos com uma linguagem simples, clara e atrativa, que serão colocados à disposição no espaço e/ou entregues junto dos/as moradores/as.

O Gabinete de Bairro encontra-se em funcionamento num espaço cedido pelo Município de Olhão, no Bairro Fundo Fomento à Habitação, e é completamente livre de custos para os/as utilizadores/as.

Esta é uma das atividades do Projeto Bairro Cool, que está a ser implementando no âmbito do Programa Bairros Saudáveis.

O Projeto Bairro Cool surge de uma parceria entre quatro entidades (MOJU, Município de Olhão, UCC Olhar+ e a Assembleia Local de Jovens), que se propõem desenvolver uma séria de iniciativas no sentido de melhorar a qualidade de vida dos/as moradores/as do Bairro Fundo Fomento à Habitação, em Olhão.

O Programa Bairros Saudáveis é um programa público, de natureza participativa, para melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios vulneráveis. Visa sobretudo dar algum poder, no sentido de “poder fazer”, a comunidades, residentes e pessoas ou organizações intervenientes em territórios vulneráveis. O Programa Bairros Saudáveis é financiado pelo Fundo de Recuperação e Resiliência – União Europeia, pelo Fundo Ambiental e pelo Ministério da Saúde.

Qualquer esclarecimento adicional pode ser obtido através do email: gabinetebairro.moju@gmail.com

Mais informações sobre o Programa Bairros Saudáveis em: https://www.bairrossaudaveis.gov.pt