Iniciativa Careers: Loulé é parceiro em projeto para promover emprego na região

A Câmara Municipal de Loulé está a colaborar com o projeto CAREERS (Carreiras), que tem por objetivo apoiar pessoas adultas em situação de desemprego, emprego precário, que desejem mudar de emprego ou evoluir na sua carreira, na região do Algarve.

Trata-se de uma iniciativa desenvolvida pela Associação Better Future, em parceria com o IEFP, a Universidade do Minho, o Programa CRESC Algarve 2020 e a Fundação Calouste Gulbenkian. Com base no levantamento das expetativas e necessidades das pessoas a quem o projeto se destina, o CAREERS conta com 2 modalidades distintas: as Oficinas Careeers e a Plataforma MyMentir.

Dinamizadas por uma equipa de psicólogos/as com formação na área da Psicologia Vocacional e Desenvolvimento de Carreira, as oficinas pretendem ser um espaço de aconselhamento de carreira em grupo, – presencial ou à distância – cujo objetivo é ajudar o cidadão a prepararem-se para o mercado de trabalho, com a ajuda de especialistas.

Loulé será uma das cidades a receber estas oficinas, e entre os dias 7 e 25 de março, o Convento do Espírito Santo recebe as sessões presenciais. Já as oficinas à distância irão decorrer a partir de 28 de março. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas aqui.

Por outro lado, a Plataforma MyMentor comporta um conjunto de informações e ofertas de emprego no Algarve, conteúdos exclusivos e úteis ao desenvolvimento de competências de empregabilidade e gestão pessoal de carreira, com o objetivo de ajudar os cidadãos a preparar-se para o mercado de trabalho. Esta ferramenta digital é orientada por um tutorial que é disponibilizado ao participante. Toda a informação e inscrição na Plataforma MyMentor disponível aqui.

O projeto será apresentado em sessões que acontecem através de videoconferência, nos dias 16 e 23 de fevereiro, com a duração de 45 minuto, sendo necessária inscrição prévia aqui.