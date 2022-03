Inscrições para o Programa “Férias Super Fixe – Páscoa 2022” abrem a 29 de março

Tem início no próximo dia 29 de março o período de inscrições para o programa de ocupação de tempos livres “Férias Super Fixe – Páscoa”. As mesmas deverão ser efetuadas online, até ao dia 03 de abril, no portal do Município de Silves em: https://www.queroir.pt/ferias-super-fixe—pascoa-2022

As inscrições incluem a oferta de transporte (na EB 2,3 de Armação de Pêra, Junta de Freguesia de SB Messines, Junta de Freguesia do Algoz e nas Piscinas Municipais de Silves), almoço, seguro, t-shirt e acompanhamento de técnicos e monitores qualificados para as várias atividades previstas. O programa decorrerá entre os dias 11 e 14 de abril.

Os participantes deverão utilizar equipamento adequado para as atividades (que decorrerão das 9h00 às 17h00), nomeadamente a t-shirt das “Férias Super Fixe”, fato de treino ou calções, sweatshirt e ténis. Em dia de atividades aquáticas é necessário fato de banho, touca, toalha e chinelos. Também deverão acompanhar-se de um lanche para o meio da manhã e da tarde e água. Deverão trazer ainda, uma máscara identificada que cumpra as normas em vigor, bem como saco identificado para guardar a respetiva máscara e um frasco de solução asséptica de base alcoólica para utilizar sempre que necessário.

Do programa de atividades fazem parte as seguintes iniciativas: jogos coletivos, natação, laser tag, hip hop, cinema super fixe, arborismo e visita à Quinta Pedagógica.

O telefone 282 440 270 e o endereço de correio eletrónico desporto@cm-silves.pt são os contactos disponíveis para recolha de informações adicionais.

O programa é dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos residentes no concelho de Silves.