Inscrições para o programa Viver o Verão arrancam hoje

O programa de ocupação de tempos livres de verão do município de Lagos abriu hoje as inscrições para crianças (6 e os 13 anos) e juniores (14 e 15 anos), as quais podem ser efetuadas até 22 de maio na página do Viver o Verão.

Já com vinte anos de existência, este programa bem conhecido das famílias lacobrigenses visa desenvolver competências sociais e pessoais de crianças e jovens e incentivar práticas desportivas e hábitos saudáveis e sustentáveis. Em adição, resulta também de uma resposta social do município para ocupar, de uma forma lúdica e pedagógica, crianças e jovens ao longo dos meses de julho e agosto quando muitos pais estão a trabalhar.

A edição de 2022 decorrerá entre 4 de julho e 31 de agosto por todo o concelho, nomeadamente no Núcleo de Lagos (Espaço Jovem), Núcleo de Odiáxere (Escola EB1 Odiáxere), Núcleo de Bensafrim/Barão de S. João (sede da Estrela Desportiva de Bensafrim) e Núcleo da Luz (Antiga Escola EB1 da Luz).

A modalidade “minis” integrará crianças entre os 6 e os 13 anos e abrangerá um total de 760 divididas por turnos ao longo dos dois meses. Já a modalidade “juniores” (14 e 15 anos) regressa a este programa, tendo como objetivos a sua formação para uma futura posição como monitor (16-29 anos), proporcionando o primeiro contacto com o mercado de trabalho, incutindo o sentido de responsabilidade e compromisso e estimulando o contacto direto entre jovens e crianças e o espírito de entreajuda.

Mas as novidades não se ficam por aí! Para assinalar os vinte anos do programa Viver o Verão, surge agora uma nova mascote – o Sebastião Verão. Inspirada no Rei D. Sebastião, imortalizado na estátua de João Cutileiro na Praça Gil Eanes, esta será uma simpática figura que passará a fazer parte das vidas dos lacobrigenses, especialmente das várias atividades que envolvem crianças, jovens e a comunidade escolar.

As inscrições no programa de ocupação de tempos livres Viver o Verão decorrem até 22 de maio.