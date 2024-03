Instituições e empresas apresentam oferta formativa e profissional no Portimão Arena

O Portimão Arena recebe, entre 14 e 16 de março, a sexta edição da Start Work – Mostra de Educação, Formação Profissional, Empreendedorismo e Emprego, dedicada a adultos e jovens a partir dos 13 anos.

Este projeto, lançado pelo Município de Portimão em 2016 e interrompido durante algum tempo em virtude da pandemia, visa promover e divulgar ofertas de emprego e estágios profissionais, programas e medidas de apoio ao investimento, formação profissional, ensino secundário regular e profissionalizante e ensino superior.

A partir do momento da abertura, agendada para as 10h00 de 14 de março, serão três dias preenchidos com iniciativas promocionais dos cursos lecionados pelas instituições de ensino representadas, bem como workshops, demonstrações temáticas e sessões de esclarecimento de curta duração, a cargo das empresas presentes.

O programa de apresentação das ofertas formativas e as palestras previstas versarão temas como as técnicas de procura de emprego, as carreiras europeias e os estágios, as saídas profissionais na área do desporto, o trabalho multicultural na ótica da diversidade e inclusão, como combater a ansiedade antes, durante e após os exames, qual o papel dos pais no processo de tomada de decisões, ou as vias de acesso ao ensino superior, entre outros assuntos de interesse.

Quatro dezenas de expositores

No regresso deste ano, a Start Work continua a privilegiar a representação de um vasto conjunto de instituições de ensino públicas e privadas, politécnicas e universitárias existentes na região, estando confirmados cerca de quatro dezenas de expositores, entre os quais os cinco Agrupamento de Escolas do concelho de Portimão, a Universidade do Algarve, a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, os Bombeiros de Portimão e o Serviço Municipal de Proteção Civil, o Centro DUAL – Qualificação Profissional, a CASLAS – Unidade de Reabilitação Profissional, a Escola Profissional Gil Eanes de Portimão, o CLCC – Centro de Línguas, Cultura e Comunicação, o Instituto Piaget de Silves, a Marinha, o Exército, a GNR e a PSP, além de dezenas de empresas de vários setores.

A Start Work VI tem entrada livre e decorrerá nos primeiros dois dias entre as 10h00 e as 18h00 e a 16 de março entre as 11h00 e as 17h00, contando com um programa de animação que inclui muita música, ginástica rítmica, dança, pinturas faciais, modelagem de balões e outros atrativos.

Com organização conjunta da Câmara Municipal de Portimão, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve, o programa completo da mostra poderá ser brevemente consultado aqui.