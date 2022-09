Interior do Concelho de Loulé vai estar em Destaque em Paris

De 23 a 25 de setembro, o Município de Loulé participa no 9º Salão do Imobiliário e Turismo Português, que decorre no Parque de Exposições, Porte de Versailles, em Paris, com uma presença que pretende dar a conhecer o que de melhor o concelho tem para oferecer no seu território interior.

A Câmara Municipal de Loulé vai estar neste certame com um stand de 36 m2, ao lado de 5 empresas e entidades ligadas ao produto de interior, duas que operam na área do turismo em espaço rural – a Quinta do Freixo (Benafim) e a Associação Almargem – e três do setor imobiliário – a Garvetur, a Remax Loulé e a Era Loulé. De referir que estas imobiliárias irão apresentar produtos exclusivamente de interior.

A natureza e as belas paisagens, a EN2, os percursos e trilhos para caminhadas e passeios de BTT, a gastronomia e o artesanato, mas também projetos da Autarquia diretamente ligados a este território serrano como o Loulé Criativo e a divulgação das artes e saberes ancestrais ou o Geoparque Algarvensis, já que é precisamente neste espaço que se está a desenvolver a candidatura a Geoparque Mundial da UNESCO, são algumas das matérias que a Autarquia dará a conhecer ao público francófono, através de uma apresentação a cargo do seu presidente, Vítor Aleixo.

Com esta presença num certame de especial importância para a economia nacional, pretende a Câmara Municipal de Loulé atrair quer turismo, quer investimento, às zonas de interior, numa altura em que são cada vez mais os franceses que procuram o Algarve, e em particular Loulé, não só como destino de férias, mas também para viver e realizar negócios.

De referir que a presença de Loulé neste evento, inicialmente prevista para 2020, mas que teve de ser adiada devido à pandemia, deve-se também aos laços estabelecidos com França, nomeadamente através da geminação com Créteil, em 2016, e a colaboração com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa.

Durante os três dias do 9º Salão do Imobiliário e Turismo Português vão estar presentes entre 150 e 200 expositores, esperando a organização mais de 10.000 visitantes.