Já arrancou a 2ª edição do Programa JOVENS PELO AMBIENTE em Castro Marim

Depois do sucesso do projeto piloto, lançado em 2021, o Município de Castro Marim lançou a 2ª edição do programa “Jovens pelo Ambiente”. São agora 17 os jovens que abraçam a causa de cuidar ativamente do espaço público.

Este ano o programa dos “Jovens pelo Ambiente” vai incluir também a organização de ações de promoção e sensibilização nas praias e eventos, a começar já pelo Festival Internacional do Caracol, e colaborar com a enfermeira veterinária do município nos serviços para o Centro de Recolha Oficial Intermunicipal de Vila Real de Santo António e Castro Marim.

Ações de sensibilização sobre reciclagem, inquéritos e ações relacionadas com os bio resíduos e colaboração na geolocalização de contentores no concelho, são outros trabalhos que também irão desenvolver, num projeto que vai muito além da limpeza dos espaços públicos e pretende ser uma oportunidade educativa não formal, aliada à experiência prática em contexto de trabalho, facilitando o desenvolvimento pessoal e cívico destes jovens.