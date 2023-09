Jovens Do Concelho De Loulé Vigiaram A Floresta Durante As Férias

A Câmara Municipal de Loulé, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, com o apoio das juntas de freguesia de Alte, Ameixial, Salir e União de Freguesias Querença, Tôr e Benafim, promoveu pelo décimo sexto ano consecutivo o programa “Vigilância Florestal – Voluntariado Jovem”, destinado a jovens em período de férias escolares.

A atividade decorreu nos meses de julho e agosto, contou com a participação de 56 jovens com idades compreendidas entre os 12 e 17 anos, organizados em grupos de 7 elementos, acompanhados por um monitor.

As brigadas realizaram vigilância em dias alternados durante duas semanas, com caminhadas pelos espaços rurais nas diferentes freguesias do concelho de Loulé.

A ação teve como objetivo a prevenção e deteção de fogos florestais, a sensibilização e informação à população, para além da aprendizagem relacionada com os incêndios florestais e das caminhadas ao ar livre e a valorização do património ambiental, o programa favorece as relações interpessoais entre os elementos dos grupos.

No encerramento de cada brigada os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a Unidade Avançada de Proteção Civil em Vale Maria Dias, onde teve lugar o encontro com as Equipas Municipais de Intervenção Florestal e Sapadores Florestais do Município, contactando diretamente com os equipamentos usados pelas equipas na sua atividade diária durante o período de maior risco de incêndio, assim como com a brigada a cavalo da GNR que colabora no mesmo objetivo e que se encontra sediada no período de verão neste edifício.