Lagoa apresenta a 6.ª Edição do projeto de educação ambiental Semana Verde´22

Durante a semana de 21 a 25 de março o município de Lagoa homenageia os parceiros locais, com destaque para os estabelecimentos de ensino da rede pública que foram galardoados pela ABAE com a Bandeira Verde, no âmbito do programa Eco Escolas no ano letivo 2020/21, envolvendo também a sociedade civil.

De salientar que o município de Lagoa é o município que conta com escolas inscritas e galardoadas no âmbito do Programa Eco Escolas.

Nesta edição da Semana Verde estão previstas atividades de educação ambiental para a comunidade escolar e para a comunidade em geral, como forma de celebração do Equinócio de Primavera, o Dia Mundial da Floresta ou da Árvore, o Dia Mundial da Água, o Dia Mundial da Meteorologia e o Dia Nacional do Estudante.

Assim, o município desafia os estabelecimentos de ensino e o público em geral a participar nas seguintes atividades a desenvolver ao longo de toda a semana: