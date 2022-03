Lagoa apresenta candidatura conjunta a “Cidade Europeia do Vinho” 2023 com os Municípios de Albufeira, Lagos e Silves

Unidos em torno da cultura do vinho e sob o mote Algarve Golden Terroir, os Municípios de Lagoa, Albufeira, Lagos e Silves, apresentaram ontem, 17 de março, na Bolsa de Turismo de Lisboa 2022, a candidatura conjunta a Cidade Europeia do Vinho 2023, distinção promovida pela RECEVIN Rede Europeia das Cidades do Vinho, através da Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

No evento estiveram presentes os Presidentes de Câmara, Luís Encarnação, José Carlos Rolo, e Rosa Palma, respetivamente, tendo sido divulgado o vídeo promocional da candidatura, que conta com os testemunhos de apoio por parte do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário, da Presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, Sara Silva, do Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro e do Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes.

A atribuição do título de Cidade Europeia do Vinho 2023 a esta candidatura conferirá especial estatuto à região, bem conhecida pelas suas praias de areia dourada e água azul, com um território que se estende da serra ao mar, rico em história, cultura, gastronomia e com fortes tradições vitivinícolas, conduzindo não só à realização de diversos eventos para afirmar a qualidade e autenticidade dos vinhos aqui produzidos como também à projeção nacional e internacional das potencialidades da produção vitivinícola da região que nos últimos anos tem conquistado cada vez mais admiradores, prémios e distinções honoríficas.

”Acredito que iremos conseguir trazer para o Algarve esta importante distinção, por tudo aquilo que Lagoa, Albufeira, Lagos, Silves e toda a região do Algarve tem para oferecer. Vinhos de excelente qualidade, uma gastronomia única, as nossas praias, uma forte tradição em saber receber e uma grande capacidade para organizar eventos com estas caraterísticas.” Afirmou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.