Lagoa assina acordo com IHRU que permitirá ter mais habitação no concelho

Lagoa assina acordo de cooperação com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), no âmbito do Programa 1º Direito, que permitirá ter mais habitação no concelho, através da construção de novas habitações, da aquisição para a reabilitação, do arrendamento para o subarrendamento, e ainda prevê a reabilitação dos bairros sociais.

O acordo de cooperação celebrado entre o Município de Lagoa e o IHRU, que permitirá ao Município colocar em prática a sua Estratégia Local de Habitação, define um montante global de investimento de mais de 13 milhões de euros, dos quais 11 milhões são financiamento a fundo perdido pelo IHRU.O 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.

Para além deste acordo celebrado, o executivo aprovou, na semana passada, dois projetos para a construção de habitação que trará ao concelho mais 43 habitações. Um dos projetos será executado na Rua Dr. º Sebastião Trindade Pinto, em Lagoa, com a construção de sete fogos habitacionais, e o outro será executado no Bairro Social em Porches, com a construção de 36 fogos habitacionais.

Com a construção destes 36 fogos habitacionais em Porches, no âmbito do Programa 1º Direito, o atual executivo dá a oportunidade aos Lagoenses de se fixarem na zona do concelho com menor densidade populacional e deixa cair a pretensão de construir, naquele local, um parque urbano, substituindo-o por habitação, considerando-a prioritária, uma vez que as famílias Lagoenses e o seu bem-estar, estão em primeiro lugar.

O Município de Lagoa prepara-se agora para candidatar-se ao Plano de Recuperação e Resiliência Português (PRR) para executar estes dois projetos, que têm maturidade para virem a ser financiados pela chamada “bazuca europeia”.

Para além do acordo de cooperação assinado com o IHRU e dos dois projetos aprovados, o Município de Lagoa prepara-se para adquirir o projeto para a construção de habitações, a custos controlados, também em Porches, junto da Urbanização do Ramalheiro, com a construção de mais de 50 fogos habitacionais, num terreno adquirido pelo atual executivo, no ano de 2021.

“Demos dois passos importantes para colocar em pratica a nossa Estratégia Local de Habitação. Sem pressa, com passos firmes e sólidos para darmos ao Lagoenses aquilo que eles mais necessitam, uma casa para viver”, afirmou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.