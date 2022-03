Lagoa promove 6ª edição da Semana Verde

O Município de Lagoa promove a 6ª. Edição da Semana Verde, com diversas atividades de sensibilização ambiental, associando a cada dia da semana um conjunto de iniciativas, que se realizam em parceria com o Agrupamento de Escolas ESPAMOL e o Agrupamento de Escolas AERA.

Para assinalar o primeiro dia desta edição, dia 21 de março´22, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore, o Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, considerando a importância da reflorestação, participou na atividade «Planta a tua árvore» que se realizou na Escola de Trânsito de Lagoa, durante o período da manhã, com a plantação de uma Amendoeira (Prunus dulcis), uma das mais antigas árvores de fruto a ser plantada na região do Algarve.

Ainda durante a Semana Verde, realizar-se-ão as cerimónias do hastear da bandeira verde nas escolas galardoadas através do Programa Eco Escolas da ABAE (Associação da Bandeira Azul da Europa). Estas cerimónias são um marco importante para os alunos, para os professores e, sobretudo, para o meio ambiente, porque significa que a escola cumpriu a metodologia do programa e, consequentemente, que teve um bom desempenho ambiental, ao qual se pressupõe que os alunos, docentes e funcionários assumem comportamentos ambientais adequados, e os transmitem aos familiares e à comunidade local.

O Município de Lagoa, através do seu executivo municipal, felicita todos os estabelecimentos de ensino de educação do pré-escolar, do ensino básico e do secundário, que atingiram os objetivos do Programa Eco Escolas e que terão a sua bandeira verde hasteada, referente ao ano letivo 2020/2021, num ano tão atípico, mas que demonstra bem a preocupação que continuou a haver com o meio ambiente.

“É de extrema importância assinalarmos a semana verde para despertarmos consciências e promovermos hábitos de vida que protegem o nosso planeta terra. A nossa comunidade escolar tem sido um parceiro fundamental neste capitulo e as nossas crianças e jovens um grande exemplo para todos nós”, considera Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.