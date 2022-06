Lagoa recebe a Final da Taça do Algarve em Futebol

Lagoa recebe, no próximo sábado, pelas 17h00, a Final da Taça do Algarve em futebol, que será disputada no Estádio Capitão Josino da Costa, entre o Futebol Clube Ferreiras e o Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense.

A festa do futebol Algarvio tem palco e hora marcada, e Lagoa foi o local escolhido para receber o jogo entre o novo campeão Distrital do Algarve, o Futebol Clube Ferreiras e o recentemente promovido à Liga 3, Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense. Ambas as equipas irão tentar fechar com chave de ouro uma época já ela vitoriosa, pelos feitos já alcançados, acrescentando a conquista da Taça do Algarve.

Espera-se um jogo de grande qualidade, praticado por duas das melhoras equipas do futebol algarvio, numa tarde que trará muito publico a Lagoa para acompanhar e apoiar as suas equipas.

Uma vez mais, Lagoa recebe um grande evento, desta feita na modalidade de futebol, uma das modalidades com mais praticantes no concelho.

De relembrar que, o 3º eixo da estratégia de desenvolvimento desportivo definido pelo atual executivo municipal, “Lagoa acolhe grandes eventos”, tem trazido para o concelho vários acontecimentos e provas regionais, nacionais e internacionais, como é o caso dos estágios de equipas de topo mundial, estimulando assim a economia local.

Este jogo evento tem entrada gratuita e é uma organização da Associação de Futebol do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

“É com grande satisfação que recebemos a final da Taça do Algarve no próximo sábado. Espero que seja um bom espetáculo de futebol e que vença a melhor equipa. ” considerou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.