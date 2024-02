Loulé conta com oito nomeações para a final dos Iberian Festival Awards

Foi anunciada hoje a lista dos finalistas da 8ª edição dos Iberian Festival Awards e as notícias são boas para Loulé já que o concelho vai marcar presença em sete categorias, com quatro dos seus eventos-âncora: Festival MED, Som Riscado – Festival de Música e Imagem, Noite Branca Algarve – Loulé e Carnaval de Loulé.

De entre as candidaturas promovidas pelo Município de Loulé destaca-se o Festival MED, que aparece como finalista em cinco categorias. São elas a de Melhor Festival de Média Dimensão, Melhor Promoção Turística, Melhor Programa Cultural, Contributo para a Sustentabilidade e Melhor Festival Lusófono e Hispânico. Em cada uma destas categorias, o MED é candidato à vitória final, ao lado de outros nove festivais de Portugal e Espanha, entre eles o Cooljazz, Festival Tomavistas, La Mar de Músicas, Neopop Festival, FMM Sines – Festival Músicas do Mundo, Meo Kalorama, Noches del Botánico, PortAmérica ou SON Estrella Galicia Posidonia.

Este ano o Som Riscado – Festival de Música e Imagem continua a aparecer no grupo dos mais votados, desta vez na categoria de Melhor “Electronic Act”. A atuação de Stereossauro ft. Ana Magalhães na edição de 2023, que teve lugar em novembro, fez vibrar o público, chamando a atenção da crítica, e mereceu o reconhecimento de quem votou para apurar os finalistas destes Iberian. Para conquistar esta final, o Som Riscado terá de vencer outras atuações de nomes de peso da eletrónica como The Chemical Brothers (Bilbao BBK Live) ou Underworld (Cala Mijas Festival).

Já na categoria de Melhor Festividade, o concelho de Loulé terá dois representantes de luxo na grande final. Por um lado, o mais antigo corso do país, o Carnaval de Loulé, desfile onde a sátira política, social e desportiva e a beleza dos carros alegóricos atraem milhares ao “sambódromo” louletano; por outro lado, a pioneira Noite Branca Algarve – Loulé que, desde o ano de 2007, tem conquistado o público pelo fator surpresa do seu programa, assumindo-se como a “festa oficial de despedida do verão algarvio”.

De recordar que na noite de 15 de março vão ser conhecidos os vencedores dos 8ºs Iberian Festival Awards, numa gala a decorrer na cidade espanhola de Granada.

Promovidos pela Aporfest – Associação Portuguesa de Festivais de Música, os Iberian Festival Awards pretendem reconhecer os contributos dos promotores e organizadores de eventos e de outros protagonistas na indústria dos festivais. Nesta 8ª edição, serão galardoadas as iniciativas realizadas entre janeiro e dezembro de 2023.