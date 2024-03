Loulé lança Cartão Jovem Municipal

A Câmara Municipal de Loulé criou o Cartão Jovem Municipal, iniciativa integrada na política de juventude municipal, um instrumento que tem como objetivo promover a mobilidade, vivência e qualidade de vida dos jovens no concelho de Loulé.

O Município vem, deste modo, responder às necessidades reais sentidas pela camada mais jovem da população, que enfrenta fortes desafios com impacto no seu dia-a-dia.

O Cartão Jovem Municipal resulta de uma iniciativa do Departamento de Educação e Juventude da Câmara Municipal de Loulé com a Movijovem. É um cartão gratuito que se destina a jovens com idade compreendida entre os 12 e os 29 anos inclusive, residentes ou a frequentar estabelecimento escolar no concelho de Loulé. As vantagens do Cartão Jovem Municipal têm a particularidade de poderem ser utilizadas no Município, em Portugal e na Europa. O Cartão Jovem Municipal é uma modalidade do Cartão Jovem E.Y.C. (European Youth Card).

No concelho, seis empresas já aderiram a esta iniciativa. As áreas de atividade dessas empresas são variadas, da saúde e bem-estar, ao desporto e lazer, doçaria, óticas, entre outros.

O Município também proporciona um conjunto de vantagens no âmbito deste Cartão Jovem, que passam por 50% desconto no Complexo de Piscinas Municipais de Loulé e no Ginásio e Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos. No Cineteatro Louletano, os portadores do Cartão terão direito a 12 espetáculos por ano, com entrada gratuita, tendo os restantes, ao longo do ano, 50% de descontos. No Carnaval de Loulé e no Salir do Tempo o desconto nas entradas é de 25%, e no Festival MED e demais eventos organizados pelo Município de Loulé no espaço público os portadores do Cartão terão direito a 30% de desconto.

Para aderir ao Cartão Jovem Municipal os interessados poderão encontrar toda a informação em https://www.cm-loule.pt/ ou https://loule.cartaojovem.pt/.

O Cartão Jovem Municipal assume-se ainda como um veículo de promoção dos vários serviços do concelho, nomeadamente o comércio tradicional local, entidades culturais, desportivas, entre outras, fomentando a aquisição de bens pelos jovens e criando parcerias que irão promover este território e o que de melhor temos no concelho para oferecer.