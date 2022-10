Loulé Ravens são Campeões Nacionais de Basebol

Passados 13 anos, o título de Campeão Nacional de Basebol regressa ao Algarve e a Loulé, concelho que tem um assinalável histórico de troféus na modalidade. No passado sábado, em Abrantes, os Loulé Ravens derrotaram, por knock out, na derradeira partida da prova, os Piratas da Ria, equipa de Aveiro.

Nesta final “à melhor de três”, os algarvios venceram o primeiro jogo por 12-6, confirmando a sua superioridade na segunda partida, ao derrotarem os aveirenses por um esmagador 15-0, trazendo assim a taça para casa.

Durante 7 meses, 8 jornadas e 16 jogos de dedicação e compromisso, e vários quilómetros percorridos, a equipa louletana logrou o objetivo final: conquistar o Circuito Nacional de Basebol 2022. Esta é uma vitória com um sabor especial já que os Ravens acabaram a prova invictos.

Fundada em 2018, a equipa participa pela terceira vez no campeonato nacional (em 2020 a prova foi cancelada em virtude da pandemia), sendo que no ano transato foram finalistas, saindo derrotados numa partida que também opôs os algarvios aos aveirenses Piratas da Ria.

Durante a presente época, alinharam pelos Ravens os seguintes jogadores: Daniel Palma, Fábio Coelho, Roger Caliço, Miguel Franco, Leonar Bueno, Christian Amaro, Luís Gato, Juan Fernandez, Paulo Souza, Moisés Sojo, José Almerida, Luís Cegarra, Pedro Covas, Leonardo Pereira, Ricardo Fonseca, Anthony García, Jorfrank Montero, Jesús Baca, Alex Rodriguez.

O Loulé Ravens prossegue, assim, o legado desportivo dos Tigres de Loulé, equipa de basebol que esteve em atividade entre 1998 e 2007, alcançando inúmero títulos nacionais e internacionais, nomeadamente campeonatos nacionais, taças de Portugal, taças ibéricas, entre outros troféus

A equipa é constituída sobretudo por luso-venezuelanos e venezuelanos residentes no concelho de Loulé. Treinam no Estádio Municipal de Almancil e campo de treinos do Parque das Cidades. Os Ravens contam com o apoio institucional da Câmara Municipal de Loulé.

Apesar de ser uma modalidade ainda em expansão tanto em Portugal como na Europa, – o continente americano é a principal pátria deste desporto -, os responsáveis do Loulé Ravens acreditam que o basebol poderá ter nas próximas décadas um forte impulso no país. Assim, um dos projetos do clube é criar uma academia de basebol em Loulé para recrutar crianças das escolas algarvias e integrá-los neste desporto.

“O basebol é muito mais do que um desporto, é uma ferramenta que ensina valores morais, como a ética, respeito, cooperação, humildade, integridade, entre outros. Além de contribuir para a formação da personalidade do jogador, capacitando-o a ser um cidadão responsável e com espírito de trabalho em equipa, contribui também para ensinamentos fundamentais para a vida escolar, académica e laboral dos jovens, em particular pela disciplina que estabelece dentro e fora do field”, sublinha o presidente do clube, Daniel Palma.