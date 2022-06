Loulé recebe Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar com mais de Mil Participantes

Entre os próximos dias 30 de junho e 3 de julho, Loulé vai ser a capital do Desporto Escolar, sendo o palco de uma das mais importantes competições do calendário do Desporto Escolar – os Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados.

Este evento está de regresso depois de um interregno de dois anos, resultante da pandemia. Nesta prova participarão mais de 1150 alunos e cerca de 250 professores, de todo o país, incluindo da Região Autónoma da Madeira. As competições que constituem estes campeonatos envolvem 5 modalidade: Badminton, Basquetebol, Boccia, Futsal, Ténis de Mesa e Voleibol.

Espera-se, assim, uma jornada cheia de alegria e muito entusiasmo, em torno das competições do Desporto Escolar, que permitirá que os alunos e as equipas que se qualificaram nas fases precedentes (fase local e fase regional), possam competir pelos lugares cimeiros de cada modalidade, proporcionando uma experiência única para todos, incluindo para as comunidades que vão acolher estas provas, neste caso, o concelho de Loulé.

O evento terá início no dia 30 de junho, quinta-feira, com a receção das comitivas e com a cerimónia de abertura, a decorrer nas instalações do AquaShow Park (em Quarteira), a partir das 20h00, estando previsto a presença de várias entidades representativas das áreas da Educação e do Desporto, mas também da Autarquia de Loulé.

As provas têm o seu início no dia 1 de junho, sexta-feira, em várias instalações desportivas do concelho. No final deste dia, as delegações voltam a encontrar-se na “Noite Gímnica”, que decorrerá no Pavilhão Municipal de Loulé “Professor Joaquim Vairinhos”. No dia 2 de junho, sábado, as competições continuam, com o período da tarde reservado para as finais e para as cerimónias de entregas de prémios, terminando o dia, com a Festa Final, que decorre no Pavilhão Municipal. No dia 3 de julho, domingo, as delegações regressam aos respetivos destinos de origem.

Esta competição é organizada pela Direção-Geral da Educação – Divisão do Desporto Escolar, em articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Algarve, e com a importante parceria e apoio do Município de Loulé.

Esta será, pois, uma importante competição desportiva, no contexto escolar nacional e sobretudo do impacto que pode gerar para o desenvolvimento e prática desportiva em Portugal. O evento conta, naturalmente, com a chancela de “Loulé compromisso com o Desporto”.

Todo o programa disponível aqui.