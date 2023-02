Loulé recebe encontro nacional das cidades e vilas resilientes no âmbito da Proteção Civil

O Município de Loulé irá receber no próximo mês de maio, dias 24, 25 e 26, o 8º Encontro Nacional das Cidades e Vilas Resilientes, que irá reunir vários técnicos dos serviços municipais de proteção civil, académicos, especialistas, investigadores, assim como entidades com responsabilidades no âmbito da proteção civil.

Pela primeira vez esta iniciativa nacional decorre no Algarve, e Loulé será o anfitrião de um evento que se enquadra na campanha internacional “Construir Cidades Resilientes”, da Organização da Nações Unidas, e nos desígnios do grupo de trabalho “Cidades Resilientes”, da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofe, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A Rede de Cidades e Vilas Resilientes tem como objetivo principal a redução do risco de catástrofes e a construção de comunidades mais resilientes, onde se privilegia a partilha de conhecimentos, boas práticas e experiências, debate de ideias em torno do tema da proteção civil e dos riscos naturais, tecnológicos e mistos existentes.

Recorde-se que a campanha “Cidades e Vilas Resilientes” foi lançada em 2010, pelas Nações Unidas. O Município de Loulé foi reconhecido pela ONU como “Cidade Resiliente” em 2018, juntando-se aos mais de 50 municípios e 1 região (precisamente o Algarve) que integram atualmente esta rede. Esta rede enquadra-se no movimento internacional “Construir Cidades Resilientes”, que reúne mais de 1400 cidades em todo o mundo e 150 na Europa.

Por outro lado, a região do Algarve assinou no passado mês de janeiro, na Comunidade Intermunicipal do Algarve, o memorando para a constituição da Plataforma Regional para a Redução do Risco de Catástrofes do Algarve, sendo a primeira a nível nacional, constituindo-se como um bom exemplo de resiliência regional incluindo os 16 municípios, mas também diversas entidades.