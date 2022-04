Mais de 260 trabalhos submetidos revelam criatividade artística e reciclagem das escolas

No âmbito do concurso “Reciclar é na Boa!” da Academia Ponto Verde, projeto educativo da Sociedade Ponto Verde (SPV), foram submetidos 269 trabalhos nas atividades de Bandeira Azul, cujo período de candidaturas agora encerra, por escolas de norte a sul do país, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A iniciativa “Reciclar é na Boa!” visa estimular a criatividade da comunidade escolar e tem como objetivo aumentar os níveis de reciclagem de embalagens entre as gerações mais novas, através da participação num conjunto de desafios e provas interativas, divididas por três categorias: atividades de bandeira azul, amarela e verde. Paralelamente, foram também já entregues mais de 1600 ecopontos às escolas, para que sejam implementados hábitos de separação de embalagens nos recintos.

Destinados a alunos dos 2.º e 3.º ciclos e ensinos secundário e profissional, os desafios da Bandeira Azul, pretendem aferir conhecimentos na área da reciclagem de embalagens, apelar à realização de atividades criativas e à implementação de um plano de ação para promover o aumento de separação de embalagens nas escolas. O modelo de participação nestas atividades é flexível e inclui várias modalidades de participação, adaptadas à disponibilidade das escolas, como o concurso “Artistas da Reciclagem” e o modelo de participação livre.

Das 269 participações recebidas nas atividades de Bandeira Azul a nível nacional, 174 correspondem ao grande desafio “Artistas da Reciclagem”. Este pretende incentivar os alunos a reutilizarem as embalagens de diferentes materiais de forma artística, de modo a passarem uma mensagem de cariz social que considerem pertinente ver discutida para a construção de um futuro melhor para a Europa e para o planeta. Sustentabilidade, oceanos, alterações climáticas, diversidade, inclusão, bullying e fake news fazem parte dos temas abordados pelos alunos em vídeos ou instalações artísticas.

Já os restantes 95 trabalhos correspondem ao modelo de participação livre, em que é possível escolher um ou mais desafios que podem ser realizados de forma individual ou em grupo. Nesta modalidade os participantes têm oportunidade de realizar jogos interativos e participar numa série de atividades que vão desde ser “Youtuber da Reciclagem”, “Maratonistas da Reciclagem” ou realizar “O Desenhário da Reciclagem”.

Entre as escolas participantes nos desafios de Bandeira Azul, destacam-se o número de participações dos distritos do Porto (56), Portalegre (39) e Faro (30), que refletem o crescente interesse na adoção desta iniciativa junto da comunidade escolar a nível nacional.

“Estamos muito satisfeitos com aquela que tem sido a adesão das escolas ao concurso Reciclar é na boa!. O número de participações a nível nacional já ultrapassou o ano passado e a qualidade dos trabalhos apresentados melhora de edição para edição, o que nos deixa motivados para continuar a desenvolver esta iniciativa. Ao educarmos desde cedo as camadas mais jovens, estamos a garantir literacia nestas temáticas, o que irá permitir conseguirmos no futuro ter uma participação mais massiva e ativa na reciclagem de embalagens. A reciclagem é bem compreendida, assim como as suas vantagens a nível ambiental, porém, é necessário conseguir mobilizar as pessoas para conseguirem participar ativamente nela também. Quanto mais alunos envolvermos, melhor passamos a mensagem de que reciclar é na boa, com efeitos agora e no futuro,” afirma Ana Trigo Morais, CEO da SPV.