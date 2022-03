Mais de meia centena de expositores no OPTO deste ano e já é possível marcar visitas

O OPTO – VIII Fórum de Educação e Formação do Algarve vai contar com 69 espositores, dos quais 20 são instituições do ensino superior, 18 do ensino secundário e profissional, 9 de entidades de ensino de Línguas, “Mobility” e “Study Abroad“ e mais 22 entidades de natureza diversa, embora relacionadas com a formação dos jovens.

Depois de uma ausência de dois anos por motivos sanitários, os organizadores apostam na edição de 2022 e já foi marcada a data: 27, 28 e 29 de abril. Falamos do OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve, um evento de sucesso alcançado, que na edição de 2019 contou com seis mil visitantes. É, seguramente, um dos maiores acontecimentos destinados aos jovens em idade de escolherem um caminho para o futuro.

Os interessados em fazer a sua visita deverão inscrever-se previamente, enviando a ficha de inscrição de visitante que se encontra no portal do Município aqui e enviar a mesma para o AGE – Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira até ao próximo dia 11 de março. Quem preferir, pode solicitar diretamente ao AGE, através do endereço eletrónico (age@cm-albufeira.pt) ou através dos números de telefone (289 598 808) ou (289 599 579).

O OPTO tem já a sua página de Instagram e Facebook para que todos possam acompanhar todo o programa deste Fórum de Educação e Formação do Algarve.

Refira-se que o OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve é organizado pelo o Município de Albufeira, em parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Algarve e o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, e vai decorrer no Pavilhão Desportivo de Albufeira.

Este evento visa apoiar as decisões familiares no âmbito do percurso escolar, académico e profissional, dos jovens estudantes, acolhe representantes do ensino superior, ensino secundário e profissional, línguas, mobility e study abroad, bem como outras entidades, incluindo as militares e de socorro.