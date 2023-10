Mákina de Cena traz jazz e teatro para todos

Depois de meses intensos de circulação por diversas salas do país, e de manhãs de sábado repletas de animação com os ciclos Morning Act e Morning Jazz que levaram música e teatro a vários pontos da cidade de Loulé, a Casa da Mákina volta a assumir-se como o epicentro da atividade da Mákina de Cena.

Sábado, dia 7, a Casa da Mákina recebe duas sessões da peça “Viagem ao Centro da Terra”. Estas apresentações, reservadas a profissionais do espetáculo, estão integradas na Amostra: Festival de Artes Performativas para Público Jovem – uma iniciativa da Companhia Caótica em coprodução com o Cineteatro Louletano que terá lugar em Loulé de 6 a 8 de outubro e que pretende “criar um espaço de partilha e somar forças no intuito de procurar novas formas de dar mais relevância ao sector”, afirma a organização do evento.

Dia 15, pelas 18h00, o MdC Jazz Club recebe Gonçalo Neto Trio, composto por Gonçalo Neto na guitarra, Marco Martins no Baixo e Maximiliano LLanos na bateria. Gonçalo Neto é um guitarrista de Jazz algarvio, formado na Escola Superior de Música de Lisboa, tendo passado também pelo Conservatorium van Amsterdam na Holanda. Do seu percurso é de salientar a sua participação nos Home: grupo liderado pelo acordeonista João Barradas, e no quarteto de Maria João e Carlos Bica, assim como os trabalhos em nome próprio como “Everything is Waiting” e o seu mais recente álbum “Roots”.

Neste concerto o trio irá abordar alguns temas de jazz contemporâneo, assim como reinterpretar alguns clássicos da cultura rock, revestidos por uma ambiência claramente western. Os bilhetes têm um custo de 5 euros e deverão ser reservados pelo email geral@makinadecena.com.

Logo na semana seguinte, dia 18 de outubro pelas 21h00, a Casa da Mákina volta a abrir portas ao já habitual Clube de Leitura Teatral. Nuno Pino Custódio – Encenador, pedagogo e dramaturgo português que passou por algumas das mais representativas companhias portuguesas da atualidade, como O Bando, o Teatro Meridional, o Teatro do Montemuro, a Companhia do Chapitô ou a ESTE e que, atualmente, desenvolve, com o ColecTA’23, a criação “Quando para Sul / Onde o Azul / Luar” – é o convidado desta sessão do CLT.

A entrada é, como de costume, gratuita e aberta a todos os interessados, sendo, no entanto, sujeita a reserva através do email geral@makinadecena.com.

Em outubro não faltam ainda momentos de formação. Ainda no âmbito do colecTA 23 – cuja residência de criação segue a bom ritmo até ao final do mês em diferentes espaços da região, tendo estreia marcada no Cineteatro Louletano a dia 10 de novembro – surgem mais 2 workshops de apoio à criação: Workshop de Produção Cultural com Pedro Silva, com sessões marcadas para Faro, Lagoa e Lagos, e outro, de Cenografia e Figurinos, com Patrícia Raposo em Loulé.

O workshop de produção em Faro encontra-se já esgotado, havendo ainda vagas para as sessões de Lagoa – dias 11 e 12 de outubro – e Lagos – a 30 e 31; bem como para o workshop de Cenografia e Figurinos que decorrerá entre 11 e 13 de Outubro na Casa da Mákina. Mais informações e inscrições pelo email colectivoteatraldoalgarve@gmail.com

O mês encerra com mais uma data da circulação nacional de “Viagem ao Centro da Terra”. A criação da Mákina de Cena ruma, desta feita, ao Centro Cívico de Arada, no concelho de Ovar, no sábado, dia 28 pelas 16h00, num espetáculo integrado no M.I.A. – Mediação Interativa Artística, uma iniciativa da Imaginar do Gigante.

Dentro e fora de portas, a Mákina entra em ritmo outonal, rumo a um final de ano que promete trazer muitas novidades.