MATA DO LICEU REQUALIFICADA JÁ REABRIU À POPULAÇÃO

Espaço verde emblemático da cidade recebeu 280 novas árvores – em substituição das mortas e em deficiente estado fitossanitário – e conta agora com novos equipamentos de lazer e desporto

A Mata do Liceu foi esta sexta-feira , dia 24 de março, inaugurada e reaberta ao público após uma profunda requalificação. Esta intervenção, com um custo total superior a 1,5 milhões de euros, permite agora devolver ao usufruto da população este espaço público de excelência ao mesmo tempo que garante condições de vida a este coberto vegetal para os próximos 20 ou 30 anos.

A requalificação deste espaço verde incluiu uma reorganização dos percursos e equipamentos anteriormente existentes, além da introdução de outros, bem como a plantação de 280 novas árvores, em substituição das abatidas – na sequência de parecer da Direção Regional da Natureza e Florestas do Algarve (ICNF), pedido pelo Município antes do início da empreitada, que produziu um relatório que atestava as deficientes condições fitossanitárias do espaço, nomeadamente pelas questões sanitárias do mesmo e pelo risco de queda eminente de ramos e árvores mortas.

Parte das árvores plantadas no âmbito da requalificação são autóctones e outras de crescimento mais rápido mas com elevada resistência a pragas. Dentro destas, houve uma forte aposta nas árvores folhosas de modo a incrementar a deposição de matéria orgânica no solo, sendo este complementado com plantações ao nível do estrato arbustivo e subarbustivo.

Foi ainda instalado um relvado com cerca de 1.500 metros quadrados para usufruto da população e semeado 2.160 metros quadrados de prado florido de sequeiro que só carece de rega para a instalação e cujo corte só será efetuado duas a três vezes por ano. Este prado, que será amarelo e castanho no verão, e verde no outono e inverno, tem baixa manutenção (sem consumo de água e dispensando tratamentos fitossanitários) e promove a biodiversidade de flora mas também de fauna, uma vez que atrai insetos polinizadores.

Na requalificação, foi ainda incluído um circuito de manutenção para corrida – uma vez que este espaço já era anteriormente muito procurado para este efeito – e foram criados novos espaços, nomeadamente dois espaços de jogo e recreio, uma zona de street workout, um anfiteatro e uma zona de jogo de basquete informal. Foi ainda previsto um percurso acessível a todos que vai absorver os atravessamentos errantes por toda a mata, causadores de compactação do solo devido ao pisoteio excessivo.

Além disso, foi ainda previsto um sistema de drenagem que inclui valas de escoamento de água que conduzem a água a bacias de retenção e infiltração, podendo estas depressões reter a água da chuva e promover a infiltração e abastecimento dos aquíferos, ao mesmo tempo que diminui os picos de concentração de água nas zonas baixas da cidade.

No âmbito da inauguração da requalificação, Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal de Faro, congratulou-se com a abertura deste espaço depois de “uma obra de grande dimensão que vem permitir dar vida ao coberto vegetal existente e que vai garantir que temos Mata para os próximos 20 ou 30 anos”, “Isto porque se não tivéssemos feito esta intervenção, ou outra desta dimensão, seguramente não teríamos”, acrescentou o Autarca, “A Mata está agora muito agradável, com zonas de estar, de fruição, convívio, lazer e estou perfeitamente convencido que a população se vai apropriar deste espaço, como aliás já aconteceu com a Alameda [inaugurada após requalificação em abril de 2022]”.

Rogério Bacalhau, deixou, no entanto, um alerta: “Demos uma nova vida a este espaço, garantindo mais conforto e uma melhoria da qualidade de vida para os nossos munícipes e a quem nos visita, mas agora teremos que, todos, zelar por este espaço (além da manutenção que ficará a cargo da União de Freguesias de Faro) – é preciso ter cuidado, não deixar os cães à solta, não grafitar, não deixar lixo, é preciso, no fundo, tratar bem aquilo que é nosso.

Se assim for, poderemos continuar a usufruir deste espaço com a qualidade que todos desejamos”, concluiu o Presidente da Câmara Municipal de Faro.