Minibibliotecas levam a leitura a todo o concelho de Loulé

Livros Livres – Leve, Leia, Devolva” é o nome do projeto da Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen de Loulé que leva a leitura a mais locais do concelho, de forma descentralizada, gratuita e original.

Para implementar esta iniciativa foram distribuídas por vários locais do território concelhio estruturas, – as minibibliotecas -, concebidas pela arquiteta Leni Farenza, uma das artistas que integra o Loulé Design Lab.

Tendo como principal objetivo estimular o gosto pela leitura, a Biblioteca Municipal também pretende, com este projeto, aproximar-se da comunidade e desenvolver a cidadania, acreditando que a população não irá vandalizar as estruturas e irá devolver os livros após as leituras.

Os leitores interessados poderão levar livros sem data de devolução e, caso queiram, poderão deixar livros em substituição, de forma a criar uma rede de troca de livros.

Nas minibibliotecas poderão ser encontrados livros para diversos públicos, desde o adulto ao infantil, em diversas línguas e de diversas tipologias, sendo a ficção a temática privilegiada.

É possível encontrar as minibibliotecas nos seguintes locais: Avenida José da Costa Mealha (próximo do Cineteatro) e Largo de São Francisco, em Loulé; Rua do Ameixial, no Ameixial; Rua do Rossio, na Tôr; Pátio da Dª Antónia, em Benafim; Rua Vasco da Gama, em Quarteira; Jardim das Comunidades, em Almancil; Rua Dr. João Batista Ramos Faísca, em Boliqueime.