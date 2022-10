Ministro da Economia inaugura exposição na Mina de Sal-Gema de Loulé

Uma exposição permanente de arte sacra dedicada a Santa Bárbara, padroeira dos Mineiros, inaugura na próxima sexta-feira, 30 de setembro, na Mina de Sal-Gema de Loulé, num momento que contará com a presença do Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

“Santa Bárbara, Padroeira de Mineiros e de outras Artes”, promovida pela empresa TechSalt, integra a coleção do Engenheiro de Minas Fernando de Mello Mendes, docente do Instituto Superior Técnico de Lisboa. São 160 peças, datadas desde o século XVI até à atualidade. A coleção vale sobretudo pelo variado conjunto e ainda pela origem e estilos diversificados, quer no que se refere à geografia de onde são provenientes, como dos cultos religiosos dos seus autores.

Durante quase 50 anos, Fernando de Mello Mendes reuniu uma invulgar e numerosa coleção de arte sacra e outros artefactos relacionados com a veneração à padroeira dos mineiros. Trata-se de um valioso acervo cultural que irá acrescentar à Mina de Sal-Gema em Loulé um património único, a nível mundial.

Além do responsável governamental com a pasta da Economia, – também ele com formação em Engenharia de Minas -, neste momento inaugural estarão presentes ainda o autarca de Loulé, Vítor Aleixo, e o presidente do Conselho de Administração da TechSalt, Carlos Caxaria.

A cerimónia terá lugar no interior da Mina, a 230 metros de profundidade. A descida decorrerá entre as 14h15 e as 15h45.