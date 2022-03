Ministro do Ambiente inaugura jardins da Frente Ribeirinha de Olhão

O ministro do Ambiente e da Ação Climática presidiu, este domingo, à cerimónia de inauguração da requalificação dos jardins Pescador Olhanense e Patrão Joaquim Lopes.

No seu último ato público enquanto governante, João Pedro Matos Fernandes mostrou-se satisfeito por encerrar este ciclo da sua vida em Olhão, na inauguração de dois espaços verdes cuja requalificação foi projetada com a poupança de água em primeiro plano, “um aspeto muito importante se considerarmos que estamos numa das zonas do país onde a seca e os efeitos das alterações climáticas mais se fazem sentir”.

Também o presidente da autarquia, António Miguel Pina, sublinhou a vertente ambiental desta requalificação, um dos quatro projetos a nível nacional a merecerem financiamento do Fundo Ambiental, no valor de um milhão de euros.

“Sabíamos que não seria uma decisão consensual quando optámos por substituir a relva por outras espécies menos consumidoras de recursos hídricos, mas consideramos que foi uma aposta ganha, quer do ponto de vista estético, que do ponto de vista ambiental”, destacou o autarca.

A empreitada de requalificação dos jardins Patrão Joaquim Lopes e Pescador Olhanense representa um investimento de um valor de 1,75 milhões de euros.

Os dois espaços verdes da Frente Ribeirinha foram alvo de um conjunto de melhorias que integram uma intervenção mais alargada naquela zona da cidade de Olhão, que começou com a requalificação da Avenida 5 de Outubro, passeios e zonas pedonais.

O denominador comum desta intervenção é a evocação da ria, do mar e das tradições olhanenses e a preservação da memória e de espaços icónicos, criando uma zona homogénea, onde jardins, Mercados, Avenida 5 de Outubro e estabelecimentos comerciais formam um conjunto integrado, criando uma zona turística por excelência, bem como um espaço de usufruto para todos os olhanenses, amigo do ambiente e que minimiza os efeitos das alterações climáticas.

Esta autêntica “revolução” na Frente Ribeirinha ficará concluída com a requalificação da zona Nascente da Avenida 5 de Outubro e de toda a Avenida 16 de Junho, que se encontra a decorrer e vai dotar a cidade de mais cerca de 700 metros de zona privilegiada de contacto com a ria Formosa.