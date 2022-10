Munícipio de Faro atribui bolsas de estudo ao Ensino Secundário/Superior

O Município de Faro informa que estão abertas até 30 de novembro de 2022 (até às 13h00), as candidaturas para as Bolsas de Estudo, que a autarquia atribuirá a estudantes do Ensino Secundário ou Superior, no presente ano letivo.

Os alunos destes níveis de ensino, que estejam matriculados e residam no concelho há mais de cinco anos e que careçam de meios próprios para prosseguirem estudos, poderão beneficiar deste apoio da autarquia, desde que cumpram algumas condições, nomeadamente: possuírem aproveitamento escolar no ano passado, que não pode ser inferior ao nível 4, para os alunos do 9º ano de escolaridade e à média de 13 (treze) valores, para os alunos do Ensino Secundário e Ensino Superior, exigindo-se, também, que comprovem o aproveitamento escolar em todas as disciplinas. Deverão, ainda, pertencer a um agregado familiar que não possua um rendimento mensal per capita superior ao salário mínimo nacional em vigor. Os estudantes não podem, ainda, usufruir de qualquer bolsa, ou subsídio equivalente, concedidos por qualquer instituição para o mesmo ano letivo e os alunos do ensino superior não podem possuir nenhum grau académico deste nível.

A autarquia ajuda, igualmente, os estudantes de países/cidades africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), com quem esteja geminada. Estes terão de reunir os seguintes requisitos, para poderem apresentar a sua candidatura: estarem matriculados em estabelecimento de Ensino Superior do Concelho e fixarem residência no mesmo.

O Regulamento de atribuição destes apoios prevê a atribuição de 16 bolsas a alunos nacionais e duas bolsas a candidatos dos PALOP, cujo valor pecuniário será distribuído em prestações mensais, num total de dez mensalidades, correspondentes a 2/5 do salário mínimo nacional.

O boletim de candidatura, bem como o já mencionado Regulamento das Bolsas de Estudo do Município de Faro podem ser consultados em https://www.cm-faro.pt/42/bolsas-de-estudo.aspx e na Divisão de Educação do Departamento de Desenvolvimento Social e Educação (Praça José Afonso, 1, em Faro), onde os interessados conseguirão aceder a todas as informações sobre a elaboração do processo.

As candidaturas deverão dar entrada na Divisão de Educação do Município de 1 a 30 de novembro das 09h00 às 16h00, sendo que no último dia deverão dar entrada até às 13h00.

A seleção dos alunos será efetuada pela edilidade e respetivo júri, que providenciarão o envio de todos os documentos requeridos para o efeito, bem como dos critérios que serviram de base para a seleção e análise dos candidatos.