Munícipio de Faro celebra a Semana Europeia da Mobilidade

Município de Faro promove vasto programa de atividades ente 16 e 22 de setembro

Com o tema “Eficiência Energética – Combina e Move-te”, o Município de Faro assinalará a Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro, com um vasto conjunto de ações a acontecerem em vários pontos da cidade.

O Jardim Manuel Bivar será o ponto central da agenda diária, que incluirá desde a animação (com música e passatempos), passando por diversas possibilidades de formação (nomeadamente no que toca ao uso da bicicleta e à Segurança Rodoviária), campanhas de sensibilização, ofertas de cadeiras de transporte de crianças em bicicletas, sessões de cinema, caminhadas, passeios de bicicleta e patins, workshops, momentos de debate e de atividades lúdico-científicas, entre muitas outras iniciativas.

A destacar deste programa, temos duas exposições: uma delas, intitulada “Faro, percursos até 15 minutos – ande a pé”, que estará visível nos vários Mupis colocados na cidade; a segunda, “Bikes Trans”, poderá ser vista nas ruas e lojas da baixa, que deste modo se associam a mais uma edição desta Semana Europeia.

Outro dos pontos altos voltará a ser o Dia Mundial Sem Carros, que se celebra a 22 de setembro, nomeadamente com o Seminário “Faro e a Ferrovia – O futuro da mobilidade”, entre as 14h30 e as 17h00, no Hotel Eva, sendo acessível a toda a população. A sessão de abertura será garantida pela Vereadora da Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Faro (CMF), Sophie Matias, que abordará temas relacionados com a mobilidade suave e projetos em curso dinamizados pela autarquia, como é o caso do plano de circulação e estacionamento, da rede semafórica inteligente, das redes de transportes públicos urbanos, da ciclovia que ligará Faro a Olhão e da Estação intermodal do Patacão. Neste evento participarão, ainda, Manuel Tão (Especialista em Transportes e Investigador da Universidade do Algarve), Susana Castelo (Diretora e Consultora Sénior na TIS – Consultores) e José Apolinário (Presidente da CCDR Algarve). Questões ligadas às acessibilidades, como o Plano Ferroviário Nacional e o futuro da linha do Algarve, a necessidade do ramal de ligação ao Aeroporto, a apresentação do estudo sobre a Estação Intermodal do Patacão do Projeto do Metrobus para o Algarve Central e a importância de Faro como ponto de ligação a Espanha são alguns dos assuntos a abordar nesta tarde, que terminará com uma intervenção do Presidente da CMF, Rogério Bacalhau.

O trânsito automóvel vai ser encerrado na Cidade Velha e imediações do Jardim Manuel Bivar – exceto para transportes públicos, veículos prioritários e cargas e descargas – privilegiando, assim, a mobilidade suave nestes locais icónicos da cidade. Esta interdição decorrerá no dia 16 (entre as 10h00 e as 23h00), no dia 17 (entre 10h00 e as 14h00) e nos dias 18 a 22 de setembro, entre as 08h00 e as 13h00.

A grande finalidade desta semana passa por oferecer aos cidadãos a oportunidade de experimentarem várias experiências dedicadas à mobilidade sustentável, ao mesmo tempo que se alerta e sensibiliza a comunidades para a necessidade de mudança de comportamentos, nomeadamente, para a descarbonização e melhor gestão da energia. Esta iniciativa é da Comissão Europeia e as vilas e cidades de toda a Europa são convidadas a juntarem-se a este grande momento de reflexão e sensibilização para um maior cuidado com o planeta.

O programa completo pode ser consultado AQUI