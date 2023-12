Município de Faro celebra protocolo com AAUAlg para apoiar atribuição de bolsas

O Município de Faro aprovou, em reunião de câmara do passado dia 14 de dezembro, a celebração de um protocolo com a Associação Académica da Universidade do Algarve (UAlg) para apoiar a implementação da iniciativa Bolsas AAUAlg +.

Tendo em atenção a carência económica e social de agregados familiares de jovens universitários e no âmbito da sua política de desenvolvimento educativo, nomeadamente através do apoio a causas sociais que visem contribuir para a inclusão e sucesso educativo dos estudantes, o Município de Faro atribui, desta forma, à AAUAlg, uma verba de 6.970 euros para apoiar a iniciativa de atribuição de bolsas de estudo a alunos carenciados. Este valor corresponde à atribuição de dez bolsas de estudo.

Recorde-se que, paralelamente, o Município de Faro aprovou igualmente na mesma reunião de câmara a atribuição de 16 bolsas de estudo a alunos do concelho – 11 para estudantes do ensino secundário e 5 para estudantes do ensino superior – para o ano letivo 2023/ 2024, de acordo com os critérios previstos no seu Regulamento das bolsas de estudo (menor rendimento per capita do agregado familiar, maior número de irmãos estudantes e melhor aproveitamento escolar.