Município de Faro disponibiliza espaço para pessoas em situação de sem-abrigo durante vaga de frio

Espaço instalado nas Piscinas Municipais está a funcionar desde ontem à noite (dia 26), disponibilizando condições de higiene, segurança e alimentação.

Perante a vaga de frio que atinge Portugal continental, o Município de Faro instalou nas Piscinas Municipais um espaço para dar respostas às pessoas em situação de sem abrigo. Além de um local abrigado e quente para dormir, a Autarquia disponibilizou a estas pessoas em situação vulnerável condições de higiene, segurança e alimentação.

O espaço já está devidamente sinalizado e equipado, contando os utentes com acesso a balneários, casas de banho e capacidade inicial para 10 camas, número que pode vir a ser aumentado caso tal se revele necessário.

A referenciação dos utentes a acolher vai ser realizada pelos serviços da Ação Social e do Serviço Municipal de Proteção Civil do Município, bem como de instituições parceiras da Autarquia no Núcleo de Planeamento e Intervenção ao Sem Abrigo (NPISA) de Faro, nomeadamente o MAPS (Movimento de Apoio a Problemáticas Sociais) e o GA.TO. (Grupo de Ajuda a Toxicodependentes).

Por outro lado, o MAPS vai colaborar igualmente com o Autarquia no processo de apoio alimentar aos utentes.