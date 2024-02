Município de Faro investe na aquisição de material informático para as escolas

O Município de Faro continua a investir na melhoria das condições do seu parque escolar, tendo concluído recentemente a aquisição e instalação de computadores, monitores e painéis interativos nas 20 escolas do 1.º ciclo pertencentes a cinco agrupamentos do concelho.

Ao todo, e dando seguimento à sua política de investimento nas escolas, a Autarquia adquiriu um total de 200 computadores, 200 monitores e 139 painéis interativos, um investimento total de 468.649,10 euros, que foram instalados nas escolas e jardins de infância do concelho, de acordo com as respetivas necessidades, de forma a dotar estas unidades com meios para lecionar com condições de maior qualidade e eficácia.

Os painéis interativos, em particular, visaram a substituição dos quadros interativos distribuídos nas escolas de ensino básico há mais de uma década, encontrando-se atualmente obsoletos. Nesse sentido, considerando a necessidade de modernizar a experiência didática com recurso às soluções mais atuais, foi desenvolvido um estudo do mercado em concertação com os professores dos cinco agrupamentos, em articulação com as respetivas direções escolares, tendo a Autarquia decidido investir na instalação de painéis interativos em todas as escolas básicas do 1.º ciclo e jardins de infância sob a sua gestão.

Paralelamente, o Município de Faro ultima um procedimento para melhoria da rede e eletricidade nas escola, para melhoria das condições de funcionamento dos painéis interativos adquiridos.