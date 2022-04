Município de Faro promove alimentação saudável nas Escolas Básicas

Projeto Prato Certo, desenvolvido em parceria entre a Autarquia e a associação In Loco, promoveu ações junto de 250 alunos do pré-escolar ao 4º ano

O Município de Faro e a Associação In Loco estão a implementar, no âmbito do projeto Prato Certo, uma estratégia de promoção da alimentação saudável junto das comunidades. Neste âmbito, decorreram na semana passada 11 sessões de promoção da alimentação saudável junto de turmas de quatro escolas do concelho. Ao todo, cerca de 250 alunos, do pré-escolar ao 4º ano, participaram nestas atividades.

Este projeto visa sensibilizar e capacitar os participantes e cuidadores para assumirem o controlo sobre a sua alimentação e do respetivo agregado familiar, segundo os princípios orientadores do estilo de vida mediterrâneo.

Uma alimentação saudável é fundamental tanto em adultos como em crianças, no entanto, a alimentação dos mais pequenos merece uma atenção especial porque a alimentação influencia diretamente o seu desenvolvimento, e são muitas as crianças em idade escolar que consomem alimentos extremamente calóricos ao invés de lanches saudáveis.

Daí, a importância de alertar as crianças desde tenra idade para estas questões, uma vez que a qualidade e quantidade de géneros alimentícios ingeridos têm um impacto enorme na saúde e bem-estar das crianças.

A equipa do projeto Prato Certo é composta por nutricionistas, chefes de cozinha, e cientistas sociais, que trabalham em colaboração com técnicos das entidades parceiras, dinamizando um conjunto de atividades criativas de reeducação alimentar itinerante que envolve diretamente participantes e cuidadores em todos os municípios da região do Algarve.

Nesse âmbito, serão desenvolvidas em breve novas ações destinadas a mais alunos das escolas de 1.º ciclo, idosos e famílias.