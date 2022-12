Município de Faro reativa iniciativa “Faro. Somos Todos”

A autarquia farense reativou a iniciativa “Faro. Somos Todos”, implementada em 2020 devido à crise pandémica de COVID-19, com o objetivo de ajudar as famílias, e já está novamente a atribuir sorteios e vouchers no comércio local da cidade. Vão ser sorteados 20 mil euros em vouchers para consumos nos estabelecimentos aderentes da cidade de Faro.

A campanha “Faro. Somos Todos.” é uma iniciativa que resulta de uma parceria entre o Município de Faro, a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (ACABF), a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (ADCZHF) e a Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA). Tal como no ano em que teve início (2020) pretende desenvolver várias iniciativas de estímulo à economia local, num momento de acentuadas dificuldades para o comércio tradicional/local e a restauração do concelho.

A iniciativa “Faro. Somos Todos” retoma a sua ideia original e será realizado 1 sorteio, num total de 20 mil euros em vouchers para consumos nos estabelecimentos aderentes (ou que venham a aderir enquanto a campanha se mantiver em vigor). Assim, vai continuar a ser fomentada uma economia circular que pretende beneficiar consumidores e empresários (comércio, serviços locais, restauração, hotéis e alojamento), sem esquecer os clientes.

Esta iniciativa alcançou um assinalável êxito junto dos estabelecimentos aderentes mas também dos clientes nas várias ações que têm sido desenvolvidas desde o período natalício de 2020, ao longo de 2021 e em 2022. Em declarações ao Sul Informação, o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, considera que a iniciativa «correu muito bem» em 2020 e conseguiu «estancar uma situação que estava a ficar muito complicada».

Nesta fase, a situação já não apresenta a mesma dimensão, mas o Munícipio farense quer estender esta ajuda e o sorteio de 20 mil euros acima mencionado é válido para todos os que compram no comércio local, estando todos habilitados a ganhar. A “Faro. Somos Todos” é uma iniciativa com um custo agregado de quase 40 mil euros para a autarquia devido ao imposto associado por se tratar de um sorteio. «Essa foi sempre uma dor de coração, mas também não tínhamos hipótese. A alternativa era não fazer e isso está fora de questão, porque queremos trazer as pessoas à Baixa», rematou o autarca.

Créditos fotográficos: Barlavento