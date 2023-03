Município de Faro une-se à SIC Esperança e à Google.org para formar jovens desempregados

No passado dia 13 de março a SIC Esperança lançou, com o apoio do Google.org, o projeto ‘Programar o Futuro’, que consiste na capacitação de jovens desempregados e/ou com baixa escolaridade, entre os 18 e os 30 anos, nas áreas da programação, código e robótica. O Município de Faro será um dos cinco municípios onde o projeto será implementado, a par com Castelo Branco, Coimbra, Braga e Setúbal.

O projeto-piloto tem como objetivo formar 400 jovens desempregados e/ou com baixa escolaridade durante 2023. Os conteúdos programáticos das formações foram criados pelo Instituto Politécnico de Setúbal, com quem a SIC Esperança irá colaborar para este projeto, e que será também a entidade responsável pela gestão de toda a formação no terreno.

Segundo o último relatório “O Futuro dos Empregos”, do Fórum Económico Mundial divulgado em 2020, os empregos na área da tecnologia serão dos mais procurados no futuro a nível global. Os avanços tecnológicos criaram novos empregos, mas aqueles que perderam os seus empregos nesta transição ou os que ainda não iniciaram o seu percurso profissional serão os menos capacitados para integrar estas novas vagas.

Em Portugal, o número de ofertas de emprego na área da tecnologia e o número de cidadãos formados nestas matérias é cada vez mais discrepante. Foi com enfoque nesta problemática que a SIC Esperança desenvolveu o projeto ‘Programar o Futuro’.

A sessão de apresentação do projeto decorreu nos Montes Claros, em Lisboa, e contou com a presença da Presidente da SIC Esperança Mercedes Balsemão, do Country Manager da Google Portugal Bernardo Correia, do CEO do grupo Impresa Francisco Pedro Balsemão, do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa Mário Campolargo, que esteve em representação do Primeiro-Ministro, António Costa.

O Município de Faro esteve representado na sessão pelo Vereador com o pelouro da Ação Social, Carlos Baía.