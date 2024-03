Município de Faro vai ter orçamento inédito de cerca de 100 milhões de euros

O Município de Faro aprovou esta segunda-feira, dia 18 de março, em reunião de câmara, a primeira alteração modificativa ao Orçamento de 2024. Através desta revisão, que permite incorporar um saldo de gerência de quase 24 milhões de euros (23.951.232,89 euros), o orçamento do Município de Faro para o ano de 2024 ascenderá ao valor inédito de cerca de 100 milhões de euros (100.058.559,89 euros).

Este reforço orçamental – que, além do saldo de gerência, engloba ainda 854.042 euros em receitas que não estavam previstas aquando da aprovação dos documentos previsionais – vai permitir concretizar um conjunto de investimentos, nomeadamente nas escolas do concelho (1.441.700 mil euros), melhoramento de instalações desportivas (1.078.075 euros), aumento da frota automóvel (1.080.000 euros), reabilitação de vias de comunicação na cidade (693.050 euros) e em zonas rurais (1.007.000 euros), aquisição de material informático (447.000 euros), aquisição de terrenos (402.674 euros), requalificação do espaço público na Praia de Faro e Ilha do Farol (300.000 euros), investimento na eficiência energética das luminárias (200.000 euros), entre outros.

Entre os investimentos a realizar no parque escolar do concelho, salientam-se as empreitadas de requalificação das escolas do 1.º ciclo (600.000 euros) e o investimento nas escolas ao nível eficiência energética (500.000 euros).

Através deste reforço, o Município prossegue igualmente a sua estratégia de melhoria da atratividade do concelho e das suas vias de comunicação, nomeadamente com a requalificação da Rua da Atalaia (310.000 euros), da Rua da Indústria (150.000 euros) e a urbanização dos Carteiros (100.000 euros para 2024 e 400.000 euros para 2025), bem como o início do procedimento concursal para os percursos acessíveis na Cidade Velha, cuja obra terá execução para 2025 e 2026.

Já na zona rural, destacam-se intervenções previstas na Estrada Municipal 522-1, no sítio da Galvana (321.000 euros), a Estrada Estoi/ Azinhal/ Peral (270.000 euros para 2024 e 400.000 euros para 2025), requalificação de arruamentos centrais em Santa Bárbara (100.000 euros para 2024 e 439.214 euros para 2025) e Estrada dos Agostos (286.000 euros).

Ao nível do investimento a realizar na frota automóvel, destacam-se a aquisição de uma viatura para a Companhia de Sapadores Bombeiros na ordem dos 500.000 euros, dois autocarros de 31 lugares (270.000 euros) e dois minibus e uma carrinha de 9 lugares para o transporte escolar (155.000 euros).

Relativamente às transferências de capital, que ascendem a 544.050 euros, visam assegurar as transferências financeiras para a Associação de Municípios Loulé Faro (250.000 euros), entidades de ação social (164.000 euros), entidades desportivas (100.000 euros) e outras.

No que respeita às transferências correntes, regista-se um aumento de 5.102.417 euros, destacando-se o apoio para as entidades da área social (1.101.866 euros).

Refira-se que entre os investimentos que estão a ser realizados (por exemplo, a construção da Ponte da Praia de Faro, a construção da EB1/JI Afonso III ou a construção da nova Avenida Aníbal Sousa Guerreiro, que dá continuidade ao projeto da 3ª Circular de Faro) e novos concursos que ainda serão lançados, este documento tem previsto um investimento em 2024 de mais de 33 milhões de euros e de 29 milhões e 13 milhões respetivamente em 2025 e 2026.

Para Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal, “esta revisão e reforço do Orçamento só acontece devido à boa situação financeira da Autarquia, o que permite agora robustecer o investimento em várias áreas, no sentido de melhorar o espaço público e a atratividade do nosso concelho mas também trazendo benefícios diretos para a economia e para a vida das pessoas”.